Así fue el histórico salto de Duplantis para batir su propio récord del mundo de pértiga

El sueco Armand Duplantis ha establecido en el estadio Saint Denis de París un nuevo récord mundial de salto con pértiga con 6,25, un centímetro más que su anterior plusmarca. Si había un oro cantado en los Juegos Olímpicos de París 2024 era el suyo. Ante casi 80.000 enfervorecidos espectadores, Duplantis compitió contra sí mismo en un concurso en el que no tuvo rival para hacerse con su segundo oro olímpico.

Es el mejor saltador de pértiga de todos los tiempos. Llegó a París como plusmarquista mundial con 6,24 metros, una marca impensable hace unos años y que, de hecho, sigue siéndolo para todos sus rivales. El triunfo le llegó a Duplantis con un salto de 6,25 metros, en su tercer intento, batiendo su propio récord mundial y arrebatando también el récord olímpico al brasileño Thiago Braz, que el 15 de agosto de 2016 lo estableció en 6,03 metros.

Distancia sideral

El sueco se reservó lo mejor para el final en Saint Denis, de donde salió aplaudido como un verdadero héroe en reconocimiento por la hazaña que hizo para asombrar al mundo entero. La plata se la colgó el estadounidense Sam Kendricks con 5,95, y el bronce, el griego Emmanouil Karalis con 5,90.

Su reinado arrancó en 2018 en los Europeos de Berlín. Desde entonces, colecciona títulos y récords: dos oros olímpicos en Tokio 2020 y París 2024, dos Mundiales (2022 y 2023) al aire libre y dos en pista cubierta (2022 y 2024), tres Europeos al aire libre (2018, 2022 y 2024) y uno bajo techo (2021).

¿Intentará superar su propio récord?

"Aún no he asimilado lo fantástico que fue ese momento. Es una de esas cosas que no parecen reales, una experiencia fuera del cuerpo. Todavía me cuesta asimilarlo. El mayor sueño desde niño era batir el récord del mundo en los Juegos Olímpicos y lo he cumplido", dijo 'Mondo' ante los medios.

Con todas las demás competiciones finalizadas en el estadio, el sueco fue el centro de atención en busca de superar su propio récord del mundo: "Intenté aclarar mis pensamientos todo lo que pude. El público se estaba volviendo loco. Había tanto ruido que parecía un partido de fútbol americano. Tengo algo de experiencia en estadios con capacidad para cien mil espectadores pero nunca he sido el centro de atención. Sólo intentaba canalizar la energía que todos me daban y me daban mucha. Funcionó", señaló el sueco.

Ahora no descarta buscar en un futuro un nuevo récord "Creo que puedo volver a hacerlo pero ahora mismo me da igual. Estoy muy feliz, voy a disfrutar mucho de esto. Tengo aquí a mi familia, a mi chica, a algunos de mis mejores amigos. Voy a disfrutar al máximo de esto. No me importa nada más que el momento presente ahora mismo", confesó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com