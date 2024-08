Alysha Newman, bronce en París y modelo de OnlyFans: "Soy quien soy y lo hago bien"

Alysha Newman se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 en salto de pértiga. Un premio a su gran desempeño deportivo que, sin embargo, le ha acarreado críticas por su otro trabajo como modelo de OnlyFans. Por eso, la atleta canadiense ha tenido que salir al paso con unas declaraciones para el medio alemán Bild.

"Con lo que publico, tienes que iniciar sesión para descubrirlo, gano dinero. Me da confianza y me siento cómoda con ello", dice la saltadora de pértiga, que ha aumentado notablemente los suscriptores de su cuenta de Instagram tras la exposición mediática a la que se ha visto sujeta. "Publico muchos de mis entrenamientos, hablo sobre nutrición y muchos consejos y trucos", cuenta.

"Lo que otros piensen al respecto no me molesta"

Su salto de 4,85 metros en París ha recibido muchos halagos y más después de establecer un nuevo récord de Canadá en esta disciplina. Un salto que le ha permitido colgarse la medalla de bronce, a solo cinco centímetros del oro que logró la australiana Nina Kennedy: "Por supuesto que mucha gente tiene cierto cliché cuando piensa en Onlyfans, pero tampoco puedo cambiar la opinión de muchas personas", se defiende.

De hecho, la 'Reina del salto con pértiga', como se autodenomina a sí misma, no ha querido quedarse ahí y ha apostillado: "Este sitio web me ha conectado con muchos aficionados, más que cualquier otro saltador de pértiga antes. Lo que otros piensen al respecto no me molesta. Soy quien soy y lo hago bien".

"Sus deseos son órdenes"

La pertiguista canadiense es una auténtica estrella en las redes sociales con más de medio millón de seguidores en Instagram. Al parecer, muchos de esos seguidores pidieron a Newman que abriera también una cuenta en Onlyfans y finalmente así lo ha hecho: "Sus deseos son órdenes", dijo junto a una imagen acompañada de un gigantesco ramo de flores.

Alysha Newman ya apareció el pasado año en un anuncio de lencería junto a otras deportistas olímpicas: "Si no superamos los límites, rompemos barreras y expectativas, ¡no haremos más que apartarnos de nuestro verdadero yo! Como mujer y atleta he estado rompiendo barreras toda mi vida y esta campaña me permitió mostrar otro lado de la belleza de ser mujer", dijo en aquel momento la pertiguista.

La joven saltadora relató que iba a publicar muchísimo contenido en la plataforma y lo haría a cambio de 30 dólares mensuales u 85 euros por tres meses por cada uno de los suscriptores que consiga. La deportista sigue así el camino de otras deportistas que también decidieron abrirse una cuenta, como la futbolista Madelene Wright o la piloto australiana Renne Gracie.

