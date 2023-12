Juan Ferrer, tricampeón de la Liga de Fuerza: "Estaba confiado en mis fuerzas"

El deltebrense de 35 años consiguió su tercera Liga Nacional de Fuerza (2020, 2022 y 2023). Juan Ferrer es una fuerza de la naturaleza y tras su éxito está la alimentación y el duro entrenamiento. Ferrer nació y vive en Deltebre, una localidad ubicada en el Delta del Ebro y donde el arroz es el alma de la región.

El Pabellón Municipal de L'Hospitalet de l'infant, en Tarragona, albergó la cuarta y definitiva prueba de Liga de Fuerza 2023 y allí Ferrer, cultivador de arroz de profesión, se impuso al joven Gianluca Ardenghi, quien llegaba con cinco puntos de ventaja. La experiencia del actual campeón fue determinante con un Ferrer que dosificó mejores los esfuerzos y que consiguió su tercera Liga Nacional de Fuerza tras las de 2020 y 2022.

Su ultimo alarde de fuerza fue al recibir el premio de manos de la alcaldesa de L'Hospitalet de l'infant, como explica a Antena 3 Deportes.

"Vino la alcaldesa a darme el trofeo y pensé, 'pobre señora me quiere dar el trofeo y no llega' y me dije 'ven aquí, súbete conmigo'", bromea Juan Ferrer.

"Cuando la baje se lo dije: 'estás rellenas de cartón piedra, no pesas'. Y se reía, se reía", recuerda el tricampeón de la Liga Nacional de Fuerza. "Yo estaba confiado en mis fuerzas, sabía lo que yo podía hacer", indica Ferrer a Antena 3 Deportes.

¿Qué come en un día normal Juan Ferrer?

Para levantar tanto peso, al margen del duro entrenamiento, hay que alimentarse bien y lo mejor, como Juan Ferrer confiesa, es una dieta mediterránea.

"Un plato de arroz contundente, con medio kilo de ensalada y con medio kilo de pollo", explica Juan Ferrer.

Esto hasta seis veces al día y seguirá haciéndonoslo porque ya piensa en su próxima competición.

"Mi cuerpo y mi mente quiere en 2024 que sea especial", adelanta Juan Ferrer. Seguro que lo es porque en un par de meses va a ser padre.