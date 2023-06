Javier López, la promesa emergente del 'strapless' con solo 15 años

El 'strapless' es la nueva modalidad deportiva acuática derivada del 'kitesurf''. La principal diferencia entre ambas disciplinas es que en la emergente no existe una sujeción fija a la tabla. Algo que complica mucho su control, por eso hay que conocer todos los trucos: "Ponerla contra el viento, que haga efecto de como si se te queda en los pies", confiesa Javier López, un aficionado de 15 años.

"Mis padres no me dejaban hacer 'strapless'"

Antes de cumplir 5 años era un aficionado al 'kitesurf', pero en casa no sentó bien: "Mis padres no me dejaban. Me decían que era muy chico y que iba a salir volando". Finalmente, como los resultado académicos acompañaban, se salió con la suya: "Mi primera tabla de strapless la cogí con 11 años".

Presente y futuro asegurados

A pesar de ser tan joven, Javier ya se ha labrado si propio nombre, ha sido tres veces campeón del mundo sub-16 y es el quinto clasificado en la categoría absoluta: "Es más difícil quedar quinto que ganar el mundial. En la absoluta hay más nivel". Los límites de edad no existen, el perfil de los participantes es muy diverso: "Hay gente con 40 años y con 15 años como yo".

En esas competiciones la edad únicamente es un número, porque lo que verdaderamente importa es la habilidad. Los deportistas bailan con sus tablas y sus cometas mientras vuelan sobre las aguas: "Hay trucos que te metes la tabla entre los pies, otros que le das la vuelta a la tabla...".

Cabeza en el cielo y pies en la tierra

Javier sueña con hacer los mejores trucos para conseguir su principal objetivo: "Ser kitesurfista profesional". Tiene tantas ganas de lograr esa meta que tiene en cuenta todos los factores que le puedan afectar: "Las lesiones te pueden arruinar la carrera". Y por si acaso, tiene los pies en el suelo y un plan b preparado: "Llevo los estudios adelante por si algo sale mal". Esperemos que nuca tenga que recurrir a ellos.