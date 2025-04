Javier Galán, la promesa del tenis de mesa en España con 12 años: "Llevo nueve años entrenando y no he podido parar"

Hace pocas semanas que Javier Galán ha participado en el circuito mundial de tenis de mesa celebrado en la República Checa. Un torneo en el que se dan cita los mejores de la categoría alevín entre los que él se encuentra. Llegó hasta cuartos de final dejando en el camino a algunos de los participantes que eran favoritos para ganar, demostrando su alto nivel de competición. No llegó a disputar la final, pero para Javier participar y ganar a algunos de sus rivales ha sido un sueño cumplido.

"Ha habido cosas difíciles, algunos partidos han sido muy complicados de sacar adelante", cuenta Javier a Antena 3 Deportes ahora que ha regresado del torneo y recuerda con ilusión su participación.

Sí pudo subir al podio en el campeonato nacional, celebrado en Tarragona donde ha conseguido medalla de bronce. Con doce años, Javier, jerezano de nacimiento, es una promesa en el tenis de mesa en España. Una brillante trayectoria de la que está muy orgulloso. "Estar entre los ocho mejores es muy bonito estar ahí, me ha gustado". Con estas palabras recuerda Javier la emoción que sintió subiendo al podio para recoger su medalla.

Respaldando y ayudando a su hijo, está otro Javier Galán, su padre. Fue él quien inculcó a su vástago la afición por el tenis de mesa cuando era muy pequeño y ahora le ayuda y le acompaña en todos los torneos. Le enseña como entrenador y sufre como padre. "Lo probé y me gusto mucho. Llevo nueve años entrenando y no he podido parar".

"Me gustaría ser como Cristiano Ronaldo en el tenis de mesa"

A los nueve años ya participó en competiciones internacionales. Marruecos, Hungría, Italia, Portugal, Francia y Bélgica han sido algunos de los países en los que ha demostrado su gran juego. Como niño que aún es también es aficionado al fútbol y tiene como referente a Cristiano Ronaldo. "Me gustaría ser como Cristiano Ronaldo en el tenis de mesa", nos cuenta Javier durante la entrevista.

Javier Galán promete grandes éxitos en el tenis de mesa, pero tiene en mente un deseo futuro que es participar en unos Juegos Olímpicos. Aún es pequeño para eso, pero teniendo en cuenta su trayectoria deportiva en el tenis de mesa no será difícil verle algún día en una competición olímpica.

