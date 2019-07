Tiene a todos los remeros bajo sus órdenes, es la primera patrona de traineras masculinas, un puesto que hasta ahora solo ocupaban hombres. Lo habitual en las traineras es que patronee un hombre.

El fin de semana pasado todo cambió, a Izaro Lestayo le dieron la oportunidad de patronear a 13 hombres que se pusieron bajo sus órdenes e hicieron su mejor resultado. Le ofrecieron hacerse con el timón de la trainera y todos lo asumieron con naturalidad. "Es igual ir con un chico o con una chica, es como otro más", afirman los traineros que estuvieron a sus órdenes.

"Desde el principio me dieron muchos ánimos y me dijeron que confiaban en mí", cuenta Izaro sobre los traineros. Los aficionados están con Izaro. "Por lo general son más hábiles que los hombres. Me parece lo más natural del mundo".

