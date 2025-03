Isabel 'The Iron' Calvo debuta en WOW 17: "Voy a volver mucho más dura"

Cinco meses después de proclamarse campeona del Mundo IMMAF de MMA amateur en Uzbekistán, Isabel Calvo debutó en el mundo de la Artes Marciales Mixtas profesionales en el WOW 17 celebrado en Madrid. Demostró un gran nivel, pero no fue suficiente para los jueces, quienes interpretaron que su rival, la sueca Hanna Palmqvist, hizo un punto más que la española y se llevó el combate por decisión unánime por 29-28.

A pesar de no haber conseguido estrenar su casillero, la madrileña no se da por vencida y seguirá luchando por una victoria profesionales las MMA. "Voy a volver mucho más dura y me voy muy contenta de este debut", declaró al finalizar el evento a los redactores de Antena 3. Se va contenta y asegura que está muy orgullosa de lo que ha conseguido, a pesar de llevar solamente tres años practicando este deporte: "la Isabel que empezó a entrenar MMA estaría muy orgullosa de la Isabel que ha debutado hoy".

Calvo se graduó en biología e hizo un máster de bioquímica, biología molecular y biomedicina. Se mudó a Barcelona para hacer su tesis doctoral y es doctora en biomedicina, con un sobresaliente cum laude en su tesis. Aunque, cuando empezaron a mezclarse los dos mundos tuvo que elegir entre sus dos amores: el deporte y la ciencia. Pero esta experiencia quedará entre las más especiales de Isabel y tiene claro que ha valido la pena cambiar los laboratorios por el gimnasio y las peleas: "esto me gusta aun más de lo que pensaba, así que queda 'The Iron' para rato".

Invitados especiales en la velada

Ilia Topuria, actual campeón mundial del peso pluma en la UFC, también se mostró muy orgulloso del papel de Isabel Calvo: "nos han regalado un combatazo que vamos a recordar para siempre", afirmó.

Y es que la española peleó bajo la atenta mirada de infinidad de celebridades que no quisieron perderse la velada, entre los que destacaron la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el presentador Pablo Motos, quien descarta subirse al octágono: "yo tengo casi 60 años, creo que mejor no", afirmó a las cámaras de Antena 3.

