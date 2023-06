El increíble embarazo de Marta Labadía, CrossFit hasta el día antes de dar a luz

"Si todo va bien, ¿por qué parar?", es lo que se preguntó a si misma Marta Labadía cuando se enteró de que estaba embarazada. Apasionada y profesora de CrossFit, no entiende la vida sin practicar deporte y acudir casi a diario al gimnasio, por eso habló con su ginecóloga para conocer si correría algún riesgo al seguir entrenando.

Ella le dio el visto bueno y dicho y hecho, Marta no dejó de entrenar hasta el día antes del parto. Según su barriga iba creciendo, los pesos a levantar con discos y mancuernas y la intensidad de sus entrenamientos iban disminuyendo: "Hay que tener mucha fuerza de voluntad. Durante el embarazo te sientes más cansada, hay días que no tienes casi energía, tienes náuseas...", reconoce Marta.

"Si todo va bien, ¿por qué parar?"

Dio a luz a finales de diciembre y tan solo dos semanas después ya estaba entrenando en casa de nuevo. Unos primeros ejercicios para reactivar su cuerpo y al de un mes volvió a pisar el gimnasio.

Desde entonces, Mario, su hijo, es su acompañante, no hay día que no acuda con sus padres al gimnasio, e incluso "entrena" con ellos: "Tiene muchas niñeras por aquí (gimnasio), se lleva muy bien con todos. Entre serie y serie hacemos un poco el tonto con él para entretenerle, no se queja".

Marta vuelve a estar embarazada 6 meses después

Acaba de cumplir seis meses y ya sabe que va a tener un hermano. Marta vuelve a estar embarazada, así que esta familia de deportistas tendrá un nuevo integrante muy pronto: "Aún no sabemos si será niño o niña, pero seguro que será deportista, como su hermano y como sus padres", cuenta entre risas su madre.

"Aún no sabemos si será niño o niña, pero seguro que será deportista, como su hermano y como sus padres"

Un nuevo embarazo en menos de un año, pero la misma rutina. Marta piensa seguir haciendo lo que hizo cuando Mario crecía en su barriga, entrenar hasta el día que tenga que dar a luz. Comienza nuevamente el camino de 9 meses que ya conoce y que compartirá nuevamente en su Instagram, donde cuenta con casi 30.000 seguidores y publica cómo es compaginar su vida como mamá y profesora de CrossFit, con consejos, experiencias propias de su día a día e incluso rutinas de entrenamiento.