Zidane: "A veces, comunicar bien es saber callarse. Y eso lo sé hacer"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, ha explicado que "como entrenador" cree "saber lo que necesitan los jugadores", explicando que en ocasiones "el simple hecho de estar al lado" de ellos "puede ser suficiente", ya que "comunicar bien" también puede ser "saber callarse".

"Como entrenador creo saber lo que necesitan los jugadores, los momentos en los que requieren que esté presente y no hace falta decir demasiadas palabras sobre ciertos problemas. A veces, comunicar bien es saber callarse. Y eso lo sé hacer bien", reflexiona Zidane en una entrevista a la revista GQ Francia.

El entrenador explica que es "tímido" y le "gusta la tranquilidad", aspectos de su personalidad que eran "todo lo contrario" durante su época en activo. "Cuando era futbolista siempre quería que pasaran cosas. Reconozco que era bastante duro conmigo y con los demás y no me dejaba mangonear", recuerda.

En el plano físico, 'Zizou' reconoce que su "cuerpo ya no es lo que era". "Sufro a poco que me esfuerce por encima de lo habitual. Cuando disputo un partido, aunque sea de falta, me duele todo y me cuesta recuperarme. Pero no tengo problema con la edad. Nunca he sufrido complejos respecto a mi pelo y tengo la impresión de conocerme bien", añade.