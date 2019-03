Zidane: "Tenemos que mejorar mucho físicamente"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró satisfecho con el juego de su equipo tras vencer al Sporting de Gijón por 5 - 1, pero señaló un defecto: "Físicamente, tenemos que mejorar mucho"

"La verdad es que la primera parte fue espectacular, en juego y en el trabajo defensivo. Vamos a mejorar, porque físicamente tenemos que mejorar mucho. Vamos a trabajar para estar mejor. Queremos ganar partidos para estar a final de temporada bien cuando se decide todo", aseguró en la rueda de prensa tras el encuentro.

"Físicamente tenemos que mejorar y lo vamos a hacer. Tenemos dos semanas de trabajo, hay tiempo para trabajar seguido. Cuando lo mejoremos, vamos a mejorar en el campo con el balón. Seguro", subrayó.

"Cuando mejoremos físicamente, mejoraremos con el balón"

No explicó los motivos de la segunda suplencia consecutiva desde su llegada del colombiano James Rodríguez, que tampoco fue el primer cambio con la lesión del galés Gareth Bale, y aseguró que "como todos tiene que trabajar bien y estar fuerte".

"Estamos todos en el mismo barco aquí. Va a jugar uno y otro, de momento está jugando Isco y luego entra James pero el próximo partido a lo mejor será diferente", destacó Zidane. "Para mí lo más complicado es hacer el equipo, tengo 25 jugadores que son muy buenos, entrenan muy bien y es verdad que el día antes del partido es complicado hacer el equipo, pero es mi responsabilidad. Tengo que tomar decisiones y siempre todos quieren jugar, lo entiendo pero al final tomo decisiones y lo importante es el equipo, el grupo", añadió.

Preguntado Zidane por el estado físico de James, aseguró que "como todos tiene que trabajar bien para llegar bien a los partidos y estar fuerte".

Zidane no explicó la suplencia de James

El técnico francés se mostró feliz por una nueva goleada y especialmente de la primera parte de su equipo. "Hicimos la primera parte muy buena, enchufados y concentrados en el partido desde el principio. Lo preparamos bien. Estamos contentos de como ha sido el partido. Si mantenemos este nivel va a ser difícil para el rival, pero al mismo tiempo respetamos a todos".

Por último quiso destacar el rendimiento de la BBC y especialmente el trabajo defensivo que realizaron Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo. "Los tres están muy bien, no hay sorpresa. Estoy muy contento con el trabajo de los tres, no solo con balón, defensivamente han trabajado muchísimo para el equipo y eso es lo más importante para mi porque ofensivamente con el balón siempre vamos a hacer daño al rival. Hoy ha sido impresionante el trabajo defensivo", destacó.

Zidane, feliz con el rendimiento de la 'BBC'

"Creo mucho en eso porque cuando no tenemos el balón nos toca defender y recuperarlo. Es once contra once y lo que están haciendo los tres de arriba en la primera parte es impresionante. Jugando así va a ser complicado para nuestros rivales. Lo importante ahora es mantener esta concentración y mejorar a través del trabajo. Ellos están convencidos de que si defendemos y corremos juntos va a ser más fácil para todos porque vamos a tener partidos difíciles ahora", concluyó.