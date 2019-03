Zidane insiste: "Seguro que molestamos a muchos, somos el Real Madrid y molestamos a mucha gente"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró "contento" tras la victoria ante el Real Betis (2-1) en la 27ª jornada de Liga y reconoció que él tiene la sensación, al igual que el equipo, de que pueden marcar "en cualquier momento".

"Hemos hecho un buen partido, sumamos tres puntos y sufrimos, pero esto es normal. Hay que felicitar a todos los jugadores porque tuvieron paciencia para ganar. Creo que el resultado es justo dentro de que hay momentos para sufrir, el rival jugó en su propio campo defendiendo bien y nos metió en dificultades a la contra", dijo ante los medios.

"No es nada fácil", dijo tras ser preguntado por la oportunidad que se les había presentado. "La presión la vamos a tener de todas formas. Queda mucho y lo sabemos. Pero hicimos cosas buenas. Me quedo con nuestro trabajo", agregó el técnico francés, que no quiso valorar el partido de Mateu Lahoz. "Nunca me voy a meter con el árbitro. Ha hecho su partido, sumamos tres puntos y creo que es merecido. No coincido (con la opinión de Víctor Sánchez del Amo). Ha tomado la decisión el árbitro y ya está", indicó.

"Seguro que molestamos a muchos", volvió a repetir tras haber anunciado esta proclama la semana pasada. "No pasa nada, esto es lo normal, somos el Madrid y molestamos a mucha gente", añadió Zidane antes de ser preguntado por el partido de Keylor Navas. "Al descanso no le he dicho nada. Los errores son parte del juego, se puede equivocar como todos y luego nos ha salvado el partido. Me quedo con el apoyo de todos los jugadores. Sabe Keylor que tiene mucha importancia para nosotros. Al final la parada para ganar la ha hecho él", manifestó.

Por último, Zidane reconoció que se quedaría "más tranquilo" si metiesen "dos o tres goles" y no tener que necesitar el tramo final de los partidos. "Sabemos que podemos marcar en cualquier momento. Hemos tenido la paciencia de estar en un momento de dificultad, la cabeza fría y pensando que hay momentos así en el partido. También en una acción de balón parado que sabemos que estamos fuertes", finalizó.