Zidane, sobre Bale: "No hay solución porque no hay problema"

Zinedine Zidane ha comparecido en la rueda de prensa previa al partido que disputará el Real Madrid contra el Osasuna en El Sadar. El técnico blanco ha comentado las impresiones del equipo después de su eliminación en la Copa del Rey contra la Real Sociedad, y algunos aspectos internos que tienen que ver con el papel de determinados jugadores.

Zidane ha sido preguntado en varias ocasiones acerca del estado de forma de Marcelo, el cual ha sido criticado en varias ocasiones por su bajo rendimiento. "Marcelo lo dio todo en el campo el otro día. Sabéis que el problema es cuando perdemos un partido: que uno no estaba listo, que es malo... La gente se dio cuenta de que Marcelo lo dio todo en el campo", comentó el técnico francés.

En cuanto a la pasada eliminación de su equipo en el partido de Copa del Rey ante la Real Sociedad, el francés ha señalado que "no están contentos" y que "han analizado el partido" con el objetivo de buscar soluciones. "En los últimos 21 partidos dije que no habíamos ganado nada, y ahora no cambia. Esto va a seguir. Estoy fuerte, y los jugadores también, para seguir adelante", añadió.

Además, Zidane salió en defensa de sus jugadores, alegando que se sentía dolido por las críticas que estos habían recibido. "Claro que me duele, porque son jugadores que lo dan todo en el campo, y todos, además. Esto no va a cambiar. Lo importante es dar el máximo en el campo y nuestra afición lo ha visto. Es una afición que es justa. Perdemos, no estamos contentos con el partido y no pasar de ronda, pero han visto que lo han dado todo. Hemos hecho 20-21 partidos sin perder y ahora hay que volver a lo que queremos. Tenemos que ser positivos".

Gareth Bale ha sido otro de los temas más destacados de la rueda de prensa. El galés no está contando con muchos minutos en los partidos, y esto se debe, en gran medida, a las decisiones de Zidane. "Es verdad que en las últimas convocatorias no ha estado por cosas. Tengo que elegir. Mañana hay otro partido, vamos a tener más y voy a contar con Gareth. Sabemos lo que nos puede aportar. Yo lo que quiero es que esté bien para jugar".

"Teniendo 25 jugadores, tengo que hacer cada partido una convocatoria. No hay ningún problema con él y va a seguir trabajando como está haciendo. Vamos a contar con él". Y añadió: "No hay solución porque no hay problema. No significa nada que en las dos últimas convocatorias no haya sido convocado. Sé que Gareth nos va a dar algo antes del final de temporada".