Xavi Hernández estalla contra LaLiga: "Si este es el producto de LaLiga, es una vergüenza"

A pesar de la ilusión con la que afrontaba el FC Barcelona su primer partido de LaLiga EA Sports, el equipo de Xavi Hernández se vio superado por el Getafe en varios tramos del partido. Al final, tablas en el marcador (0-0) y reparto de puntos para ambos equipos.

Mientras que los azulones se van más que satisfechos después de rascar puntos ante el vigente campeón de Liga, el FC Barcelona no lo está tanto. Ni Xavi Hernández. "Nos ha costado en la primera parte, en la segunda hemos estado muy bien y hemos dominado el partido, con ocasiones, una pena no marcar el gol", dijo en la rueda de prensa posterior al partido de este domingo.

El técnico azulgrana atacó directamente la actuación arbitral del encuentro, sobre todo el penalti que reclamaron los visitantes pasado el minuto 100' de partido de Iglesias a Araújo. "Ya no me gustó la reunión del otro día, no entiendo nada. Esta semana tuvimos una reunión y dijeron que no irían tanto al VAR, que me sorprende, porque es una herramienta fundamental, que entenderían a los entrenadores y me han expulsado de primeras, y que las manos tenían que ser muy claras, y la de Gavi no está clara. En la reunión nos dijeron estas tres cosas y no las han cumplido", señaló.

"Nos sentimos contrariados, no nos vamos a callar"

Además, Xavi aseguró que lo que pasó en Getafe es "una vergüenza" de producto. "Nos sentimos contrariados, no nos vamos a callar. Si este es el producto de LaLiga es una vergüenza. La jugada polémica es clarísima. Se inventa la mano, la mano es inventada. Normal que la gente no quiera ver fútbol, esto no ha sido un partido", dijo sobre la jugada polémica, que en vez de penalti, se saldó con una mano previa de Gavi.

A su vez, el técnico culé quiso también hacer "autocrítica", apuntando que tienen "que mejorar mucho", pero cargó de nuevo contra el árbitro por un juego de faltas del rival que terminó desquiciando al expulsado Raphinha. "La responsabilidad la tiene el árbitro. Raphinha se ha equivocado, pero habían pasado muchas cosas. El árbitro no había controlado el partido", apuntó.

"Me interesa mejorar en el juego, en el resultado, nos llevamos un punto insuficiente pero ha sido un partido muy difícil de jugar", concluyó.