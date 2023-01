Xavi, sobre Gavi: "La pelota está en el tejado de LaLiga, esperamos que se pueda inscribir"

Xavi Hernández, entrenador del Barcelona, se ha pronunciado en la previa del duelo liguero ante el Betis y ha celebrado la noticia de que un juzgado de Barcelona obliga a LaLiga a inscribir a Gavi como jugador del primer equipo antes del 31 de enero.

"De leyes soy muy flojo. Lo que puedo decir es que es una gran noticia para nosotros, es uno de los objetivos que teníamos en este mercado. Estoy contento por Gavi Esperamos que se pueda inscribir. Es una muy buena noticia para nosotros", explicó Xavi.

Respecto a la posibilidad de que pueda llegar algún jugador antes de la medianoche de hoy, Xavi ha dejado la puerta abierta a una incorporación de última hora.

"Dependemos mucho del Fair Play económico"

"Con las salidas que ha habido estaría bien que llegara un jugador. Pero dependemos mucho del Fair Play económico. Quizá tras haya la salida de Héctor (Bellerín), que nos ha pedido salir para jugar más. Le queremos dar las gracias, nunca ha puesto una mala cara", aseguró Xavi.

Uno de los futbolistas que tiene opciones de llegar al Barcelona es Sofyan Amrabat, centrocampista de la Fiorentina.

"Me parece un buen futbolista, pero de nombres que no son del equipo no puedo hablar", aclaró Xavi.

Xavi quiso dejar claro que ve "compensada la plantilla a pesar de las tres bajas".

Por otro lado, el técnico azulgrana informó que es complicado saber el tiempo exacto de baja que estará Ousmane Dembélé, que ante el Girona sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda:

"Es una lesión que está en una musculatura en la que es difícil saberlo. Al final dependerá mucho de sus sensaciones", admitió Xavi.

Respecto al Betis, consideró que "es un equipo muy difícil de contrarrestar" y que "con pelota es uno de los mejores conjuntos de la Liga". Además, sentenció que "Pellegrini está haciendo un trabajo fantástico".