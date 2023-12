Xavi: "¿Eric García? Le pondría la cláusula a todo el mundo"

El entrenador del FC Barcelona, ​​Xavi Hernández, ha asegurado que apoya la conocida como cláusula del miedo' a los jugadores cedidos en otros equipos para no enfrentarse a su club de propiedad y ha admitido que ellos no pudieron ponerse a Eric García, cedido en el Girona.

"Estoy a favor. Me parece que un jugador nuestro no nos puede ir en contra. ¿Cómo se sintió el Atlético la semana pasada? Encuentro ilógico que un futbolista tuyo te juegue en contra. Seguramente Eric, encima, jugará muy motivado", indicó Xavi sobre este asunto.

El entrenador catalán ha explicado que si fuese por él Eric García, ahora con cesión en el Girona, "no jugaría" este domingo el derbi catalán.

"Lo de Eric fue porque no pudimos ponerle la cláusula a última hora. Tuvo que ser rápido y corriendo y no se pudo poner. No estoy molesto, pero si fuese por mí no jugaría", admitió Xavi.

"Será un gran partido. El Girona, sorprendentemente para mucha gente, está colíder, pero para nosotros no es sorpresa, porque si lo analizas ves que juegan muy bien es un equipo dinámico. Míchel es un grandísimo entrenador y tiene un sistema parecido a nosotros: quieren tener la pelota, quieren ser protagonistas con el balón. Tienen futbolistas de gran nivel, dominan muchas facetas del juego", declaró Xavi.

"Están con una confianza tremenda, en las nubes, jugando con mucho desparpajo. Venimos de una buena dinámica; el día del Oporto fue un buen partido y el día del Atleti fue muy buen partido. Tenemos que tener esta continuidad en el juego", apuntó el entrenador del Barcelona.

Además, Xavi cree posible que el Girona gane LaLiga EA Sports.

"Contra pronósticos, sorprendentemente, creo que pueden aspirar a ganarla. Estamos prácticamente en el ecuador de la competición y van líderes y nos llevan cuatro puntos, señal de que están haciendo las cosas muy bien. Me gusta cómo atacan, no tienen miedo y se quedan muchas veces con vigilancias mano a mano atrás. Son muy valientes y el hecho de serlo les ha hecho estar ahí", afirmó el entrenador catalán.