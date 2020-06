Voro: "El Valencia ya me ha comunicado que está buscando entrenador"

El Valencia ya está oficialmente buscando entrenador. Ya lo estaba antes de forma no oficial, pero ahora ha sido el propio Voro, actual técnico che y recurso de emergencia de la entidad en muchos casos, el que ha confirmado que el equipo de la ciudad del Turia se halla en la búsqueda de un nuevo capitán para la nave valencianista. "El club me comunicó que ya está buscando entrenador", dijo Voro en rueda de prensa.

"Se me dijo y ya está. La decisión me la comunicó Alesanco cuando regresó de Singapur. El club está buscando nuevo entrenador. En muchas ruedas de prensa hablamos de futuro o no futuro y os dije que la entidad decidiría cómo y cuándo", comentó Voro.

El todavía entrenador confirmó que aún no se lo había comunicado a la plantilla: "Aún no se lo he contado. La primera vez que lo estoy diciendo es aquí, públicamente. Yo seguiré trabajando en el Valencia, pero aún no sé con qué función".

Eso sí, Voro niega sentir decepción por no continuar en el banquillo la próxima temporada: "No pensaba en hacer méritos para que pensarán en mí el año que viene, así que es algo normal. Fue un año complicado. He sido jugador y entrenador, pero no era mi primera opción esta trayectoria de tantos meses. Mi relación con el club está muy bien definida desde el primer momento".