Vinicius, lanzado: "Quiero ganar 5 o 6 Champions en el Real Madrid"

En 4 días el Real Madrid buscará inaugurar su palmarés en la presente temporada 2022-2023, los de Ancelotti disputarán la final de la Supercopa de Europa el próximo 10 de agosto ante el Eintracht de Frankfurt.

Vinicius dijo adiós a su problema con el gol

Uno de los grandes protagonistas de la pasada campaña y el que se postula a ser uno de los mejores jugadores de la actual es Vinicius Jr, el brasileño parece haber dejado atrás los problemas con el gol y afronta un nuevo año de blanco donde su idílica conexión con Benzema espera dar grandes alegrías a la afición merengue.

La Supercopa de Europa, el primer objetivo: "Haremos todo lo posible para lograr la primera pieza joya que se aparece en la temporada", dice. El brasileño habló sobre la final de Champions ante e Liverpool en la que anotó el gol decisivo.

"Ancelotti saca lo mejor de nosotros, nos trata como a sus hijos"

"Siempre digo que me quedan unos 15 años de carrera y no sé cuándo será mi próxima final. Por eso tenía que disfrutarla al máximo. Marcar el gol de la victoria fue una sensación única. No hay mucho que decir, que escribir, de qué hablar de lo que se siente. Sólo la gente que lo ha vivido, que ha vivido el fútbol como lo vivimos nosotros la temporada pasada, sabe lo importante que es y lo feliz que te hace", explica Vinicius.

La relación que mantiene con Ancelotti es inmejorable, pese a que Zidane le dio el protagonismo hace dos años, el italiano confió en él como ninguno lo hizo antes durante el año pasado: "Supo sacar de nosotros lo mejor. Es muy amable y nos trata como a sus hijos. Nos da tranquilidad y confianza", cuenta el jugador del Real Madrid.

"Admiro a los jugadores que han triunfado aquí, en el mejor club del mundo"

Parece que si todo va como espera Vini, toda, o al menos la mayoría de su carrera puede transcurrir en la capital de España.

"Admiro a los jugadores que han logrado tanto en este club, el más grande del mundo. Por supuesto, quiero seguir ganando aquí y jugar durante mucho tiempo para ganar tanto como ellos. Ganar cinco o seis Champions y ser tan influyente como algunos de los mejores jugadores que han vestido la camiseta del Madrid", concluye.