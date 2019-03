Vicente del Bosque: "Hemos ganado de casualidad"

Del Bosque fue preguntado por Diego Costa, que nuevamente dejó una oportunidad de marcar en su noveno partido como internacional, y no quiso individualizar en su critica. "Podemos individualizar, entrar en cada uno que ha jugado, pero no sería justo por el bajo nivel colectivo e individual. No podemos señalar a nadie, Diego ha jugado igual que los demás", afirmó.

El seleccionador español no ocultó el malestar con el que se marchó de Skopje pese a acercarse a la clasificación a la Eurocopa. "Solo el gol y de casualidad. Una vez que hemos conseguido el gol nos hemos parado, hemos jugado lento, al pie y sin ninguna profundidad".

No se salva nadie

"No debemos salvar a nadie, hemos jugado un fútbol poco coordinado. Las tres cuestiones del fútbol: defender, crear y terminar, no las hemos hecho en condiciones", añadió. La titularidad de David De Gea no debe sorprender según Del Bosque pese a los meses de inactividad en partidos oficiales.

"Estaba seguro que De Gea iba a cumplir, no tenía miedo porque es un chico maduro con buena formación". Por último, elogió al rival y la entrega de Macedonia. "Han estado bien, con mucha energía, mucho interés y muy solidarios. Ha sido un equipo difícil. Su mérito ha sido no dejarnos jugar".