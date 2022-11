Vicente del Bosque: "No era el camino deseado"

El seleccionador español, Vicente del Bosque, aseguró que se han llevado "un disgusto" tras la derrota contra Croacia (2-1) en la última jornada de la fase de grupos y reconoció que "no era el camino deseado" al tener que medirse con Italia en octavos de final de la Eurocopa.

"Nos hemos llevado un disgusto, pero no estamos eliminados. Hemos logrado seis puntos en la fase clasificación y estamos clasificados. El camino no es el mejor, pero nunca se sabe dónde está el peligro. Lo reconozco, no era el camino deseado por nosotros", indicó Del Bosque.

"Ha sido una desazón, no lo voy a negar, pero también quiero defender nuestro juego, que no ha sido malo. Un despiste en el minuto 89, que no debíamos haber consentido, nos ha llevado a la derrota. Ahora tenemos tiempo para analizar el partido contra Italia", manifestó el seleccionador español.

En este sentido, el salmantino admitió que "debe defender" el juego de sus jugadores.

"El partido más o menos lo teníamos controlado. Nos han metido el segundo gol en un contraataque, que sabíamos que tenían peligro con Perisic y hemos hablado mucho de él. Creo que teníamos el partido más o menos controlado. Han marcado en el último minuto del primer tiempo y en el último minuto. Todo se ha dado para que no tuviéramos el resultado adecuado", añadió.

"Estábamos en buena disposición e, incluso, creo que el gol ha venido por un disparo de Aduriz al borde del área", recordó la última jugada del partido.

"Hemos perdido el balón y nos han hecho gol. Pero yo creo que ellos estaban aceptando el empate", indicó.

"Lo ideal era conseguir la clasificación como primeros, pero no sabemos dónde está el peligro. Nos podría haber tocado Portugal. A nosotros nos habría gustado quedar primeros y sobre todo haber ganado el partido de hoy", espetó.

Por otro lado, Del Bosque afirmó que "el resultado" lo tenían "más o menos controlado". "Nos venía bien el empate y en algún momento puede haber parecido, por ese control que hacemos", dijo en relación a si España fue conformista. "Hay que mirar para adelante", agregó.

Por último, Del Bosque aseguró que Sergio Ramos lanzó el penalti porque está "en la serie de lanzadores". "El que tiene más confianza lo tira", finalizó el seleccionador nacional.