Vergonzosa pelea en la Romareda: el técnico del Racing de Ferrol propinó un cabezazo al del Zaragoza

El fútbol profesional volvió a dejar una imagen para el olvido en el partido de este sábado entre Zaragoza y Racing Club Ferrol. Esta vez los 'protagonistas' no fueron los jugadores, sino los entrenadores, aquellos que tienen que dar ejemplo pero que, sin que sirva de excusa, también terminan explotando de vez en cuando.

El entrenador del Ferrol le propinó un cabezazo al del Zaragoza

Los técnicos de ambos equipos se enzarzaron al final de un partido en el que la tensión se palpaba en el ambiente, especialmente en los minutos finales. Cristóbal Parralo, entrenador del Racing, le propinó un cabezazo a su homónimo del Zaragoza, el recién debutado en el banquillo David Navarro, el cual intentó contestar con una bofetada justo antes de que el resto de miembros del equipo técnico impidiesen que la pelea fuese a más.

Según el acta arbitral los dos fueron expulsados en el minuto 90 y dejó constancia de lo sucedido el colegiado Palencia: "Cristóbal Parralo fue expulsado por encararse con el técnico adversario y propinarle un bofetazo", en cuanto a la roja a Navarro lo explica así: "por golpear con la mano en la cara a dicho técnico". Posiblemente ambos entrenadores reciban una sanción por el incidente.

Parrralo: "Ha sido terrible, no es buen ejemplo para el fútbol"

'Afortunadamente' la cosa se quedó ahí por la rápida intervención de las personas que estaban alrededor. Después, eso sí, ambos técnicos intentaron restarle importancia a lo sucedido en la rueda de prensa: "Tengo una sensación que hacía muchos años que no sentía. Prefiero no hablar de lo que ha pasado. No es buen ejemplo para el fútbol. Lo que ha pasado ha sido terrible. No quiero hablar de eso... También tenemos sangre en las venas y muchas veces hay cosas que no son justificables. Y podrán contar las milongas que quieran, pero sólo hay que ver mi trayectoria", explicó el cordobés.

"Lo que pasa en el campo se queda en el campo y ya está"

David Navarro, por su parte, tampoco quiso prestarle mucha atención: "Estoy entero. Lo que pasa en el campo se queda en el campo y ya está. La noticia que hay que contar es que el equipo ha ganado con la portería a cero. El fútbol es un deporte que mueve pasiones, por eso es lo que es".

Victoria del Zaragoza

Desgraciadamente el apartado futbolístico quedó relegado a un segundo plano, pero la victoria se la llevó el equipo maño tras el gol de Aketxe en el minuto 63. Los gallegos después fallaron el penalti que podría haber puesto el empate (Giménez en el 73') y el duelo terminó con la roja directa a Correa (Racing de Ferrol), uno de los detonantes de la pelea entre ambos técnicos. El Zaragoza, que estrenaba entrenador tras la dimisión de Víctor Fernández, ganó un partido después de más de mes y medio sin ganar (2 de noviembre ante el Granada) para colocarse en mitad de la tabla (11º con 29 puntos), los que siguen con el agua al cuello son los coruñeses (en puestos de descenso).

