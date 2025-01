Vergonzosa y lamentable pelea entre padres y jugadores en un partido de cadetes en Menorca

Una vez la violencia ha hecho acto de presencia en un campo de fútbol en España, en este caso en Menorca. Tras el final del partido ante el Atlético Villacarlos y el Ciutadella Club Esportiu en Es Castell, se desató una pelea a puñetazos entre padres y jugadores, unas imágenes terribles y que ya han sido denunciadas por la Federación de Fútbol de las Islas Baleares (FFIB), que califica los hechos de "lamentables" y anuncia medidas contra los responsables.

"Desde la FFIB queremos mostrar nuestra más sincera repulsa hacia los lamentables hechos que se muestran en el vídeo de un partido de categoría cadete de nuestro fútbol. Activaremos todos los mecanismos a nuestro alcance para actuar con contundencia contra los responsables", informa la FFIB en su cuenta de X.

La Federación Futbol de las Islas Baleares ha publicado también las imágenes de la pelea en su cuenta de Instagram, donde explica que la decisión de dar difusión a dichas imágenes responde a la necesidad de un cambio en el fútbol.

"Desde la FFIB queremos mostrar nuestra más sincera repulsión ante los lamentables hechos que se muestran en el vídeo de un partido de liga de cadetes de nuestro fútbol. Publicamos este video porque necesitamos un cambio. Es esencial que entre todos identifiquemos comportamientos violentos en nuestro deporte para que quienes actúan así se sientan avergonzados. Sólo con la estricta aplicación de la ley podremos erradicar estos comportamientos despreciables, que no tienen cabida en el deporte ni en la sociedad. Y, desafortunadamente, siguen sucediendo", denuncia la FFIB.

"La FFIB está haciendo todo lo posible para acabar con la violencia, pero necesitamos la ayuda de todos, instituciones, clubes, jugadores, árbitros y padres. Activaremos todos los mecanismos a nuestra disposición para actuar con fuerza contra los responsables. Todos necesitamos fútbol sin violencia. Nuestro fútbol pide respeto y tolerancia", finaliza el comunicado de la FFIB.

Comunicados de los dos clubes condenando los hechos

Por su parte, el Atlético Villacarlos condena lo ocurrido en el partido ante Ciutadella CE y asegura, citando el acta arbitral, que la pelea comenzó cuando "una aficionada del Ciutadella C.E. salta al campo con la intención de agredir a uno de nuestros jugadores de 15 años".

"Desde el At. Villacarlos condenamos todo tipo de violencia, sea de quien sea. Condenamos los hechos acontecidos en el partido de nuestro cadete contra el Ciutadella C.E. Tanto por parte de nuestra afición, como de la afición rival. Como demuestra lo reflejado por el árbitro en el acta del partido ,todo empieza por qué una aficionada del Ciutadella C.E. salta al campo con la intención de agredir a uno de nuestros jugadores de 15 años. Nos parece muy grave que una persona adulta, salte al campo a agredir a un menor. Lo que no justifica la pelea entre las dos aficiones de después. Tolerancia cero, contra cualquier tipo de violencia. El At. Villacarlos está a disposición para ayudar en todo lo posible y tomaremos las medidas necesarias, para que ningún hecho parecido vuelva a ocurrir", asegura el comunicado del Atlético Villacarlos.

Por su parte, el Ciutadella C.E. también ha emitido un comunicado en el que condenan de forma enérgica lo ocurrido y muestran su compromiso para que "estos episodios deplorables no se repitan más en ningún campo de fútbol".

"Estamos a plena disposición y colaborando con la FFIB y el comité arbitral, por la aclaración y la depuración de posibles responsabilidades derivadas de los hechos, y nos remitimos, primero, al acta y el anexo arbitral donde se resume todo lo que pudo apreciar el colegiado, y segundo, en varios vídeos aportados que ya están en poder de la Federación", detalla el comunicado del Ciutadella C.E.

"Agradecemos a la Policía Local de Es Castell la rápida asistencia al campo, garantizando la salida de los familiares y jugadores del Ciutadella CE del recinto deportivo. Agradecemos también el gesto del entrenador y el ayudante del Atlético Villacarlos una vez terminado el partido, dirigiéndose visiblemente afectados a nuestros jugadores y entrenadores y lamentándose de la situación que se generó", explica el comunicado del Ciutadella.

Como informa el diario Menorca.info, el partido finalizó con el triunfo (0-1) del Ciutadella, gracias a un gol de Enric Soriano. Aunque el resultado fue lo menos en este partido de cadetes en Menorca.

