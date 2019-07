El Real Madrid ha hecho oficial en su página web la nueva equipación para la temporada 2019/2020. La entidad merengue continúa su patrocinio con la marca alemana Adidas y la camiseta está ya a la venta.

La tercera equipación del equipo cuenta como colores principales con el verde y el negro. Además, la elástica tiene estética retro, como se puede observar en el cuello y los ribetes de las mangas.

En el vídeo promocional se puede ver a Benzema en un marco bastante cibernético. Quizás hay una conexión entre el verde y la monocromía existente en los primeros ordenadores.

El club quiere representar la evolución y con el lema 'You own the future' (el futuro te pertenece).