Van Gaal piensa que el Mundial de Argentina estaba premeditado: "Messi debía ganarlo"

En la cabeza de algunos todavía colea el Mundial de Fútbol que conquistó la Selección de Argentina en Qatar hace casi un año. Louis Van Gaal, exseleccionador neerlandés, fue la víctima de la albiceleste en el partido de cuartos de final en el que se impuso el conjunto sudamericano en la tanda de penaltis.

Ocho meses después, el extécnico del Barça ha cargado duramente contra la FIFA y la organización del Mundial. Van Gaal no se ha mordido la lengua al hablar sobre dicho partido, pero es que además ha ido más allá.

"El partido contra Argentina estaba premeditado"

"Cuando ves cómo Argentina marca los goles y cómo nosotros marcamos los goles... Cuando ves cómo algunos jugadores argentinos cruzaron la línea sin ser sancionados, creo que fue todo un partido premeditado", dijo el neerlandés sobre el partido de cuartos de final.

"Pienso que Messi tenía que ganar el Mundial..."

Y esto no acaba ahí ya que el periodista le pregunta si dio la sensación de que todo estaba preparado para que Leo Messi ganara el Mundial de Qatar: "Pienso que sí, pero ya he dicho suficiente", unas declaraciones muy fuertes que obviamente no han pasado desapercibidas.

Argentina: 5 penaltis en 7 partidos

Argentina ganó en Qatar el tercer Mundial de su historia y muchos quisieron señalar durante el torneo y especialmente después la gran cantidad de penaltis que le pitaron a favor (hasta 5 en 7 partidos), de los cuáles Messi lanzó todos y anotó 4, el rosarino vio puerta en 7 ocasiones (sin contar las tandas de penaltis) y 4 fueron desde los 11 metros.

La selección de Scaloni superó además hasta dos tandas de penaltis, la primera ante Países Bajos en cuartos de final y la segunda y última ante la Francia de Kylian Mbappé en la propia final de torneo. Solo una pena máxima de nueve falló la tricampeona, que por fin sumó la tercera estrella y la primera de Leo Messi.