Valverde, sobre la sanción a Cristiano: "No entiendo de sanciones, estoy bastante flojo en Derecho"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha negado que piensen que el Real Madrid, al que se enfrentarán este miércoles en la vuelta de la Supercopa de España, sea "superior" a ellos en este momento, y ha explicado que cuentan con "posibilidades" de remontar el resultado de la ida (1-3), además de confirmar que cuenta con Sergi Roberto para esta temporada.

"Admitir que el contrario es superior a ti por sistema, no, nadie lo asume. Que pueda ser superior en un momento determinado o más certero como en otro día es sencillo, no hay más que ver el marcador. Asumir que el Madrid es mejor que nosotros, no, ni el Madrid, ni el Atlético ni el Bayern de Múnich", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro en el Santiago Bernabéu.

Además, considera que el 1-3 de la ida en el Camp Nou es remontable. "Llevamos un marcador adverso, pero no hay nada imposible. No es lo mismo un partido al que vas limpio, pero en cualquier caso mantenemos la idea de ir allí a ganar el partido. No nos vamos a dar por vencido. Tenemos posibilidades y vamos a ir a por ello", explicó.

Por ello, para "ganar" deben "generar situaciones de gol". "Vamos con una desventaja importante, sabiendo que han hecho tres goles en casa. Tenemos la obligación de ir hacia adelante y controlar sus contras, en lo que son especialistas. Lo hicimos bien, al final con el ímpetu por acumulación descuidamos las posibilidades de vigilar a los jugadores descuidados. El último gol parece excesivo. En esas jugadas son de los mejores; vinieron con esa idea y echarse un poco atrás", subrayó.

En este sentido, el técnico vasco resaltó las claves para tratar de asaltar el coliseo blanco. "Somos un equipo que necesita estar junto para ganar. El Madrid es un rival que, si el partido está roto, saca provecho porque son muy certeros. Intentamos estar juntos delante y detrás", manifestó.

Valverde también restó importante a la polémica levantada por el arbitraje en el duelo en la Ciudad Condal. "Todos los partidos de este tipo van a venir marcados por algo. Nada que no haya ocurrido ni que no vaya a ocurrir en el futuro. Si no pasa nada, alguien se inventará algo para que ocurra", expuso.

Así, rehusó hablar de la sanción de cinco partidos a Cristiano Ronaldo por ser expulsado y empujar al árbitro De Burgos Bengoetxea.

"No sé si es justa o no, no tengo nada que decir. No entiendo de sanciones. En el tema de derechos estoy bastante flojo", bromeó.

Además, restó hierro al malestar ocasionado por las palabras del manager general Pep Segura, que afirmó tras el partido de ida que la derrota se debió al gol en propia puerta de Piqué.

"La jugada fue una fatalidad que puede ocurrirle a cualquiera, depende del altavoz mediático. Creo que debemos mantener un poco la tranquilidad. Fue una jugada desgraciada y ojalá le ocurra al Real Madrid el próximo día", indicó.

Por otra parte, el preparador azulgrana afirmó que deberán empezar a juzgar al nuevo fichaje del equipo, el brasileño Paulinho, cuando empiece a jugar. "Es un jugador importante en la selección brasileña. Técnicamente es importante, es un jugador físico que nos puede ayudar. No existe perfil como el de él en el equipo y nos puede dar versatilidad", aseguró.

Valverde fue también claro en su opinión de Sergi Roberto. "Es un jugador con el que cuento, es importante para nuestro equipo. El tema de que haya participado más o menos es igual, cuento absolutamente con él para esta temporada", indicó.

"Es un jugador importante. ¿Que si le veo titular? Habrá partidos que sí y otros que no. Es versátil, puede jugar en varias posiciones. Son jugadores de la cantera, bien educados, entrenan bien, te lo dan todo, unos necesitan una cosa y otros otra. Lo importante que sea dependerá de su rendimiento", añadió.

Tampoco rechazó hablar de Sergi Samper. "He hablado con él hace tres días. Viene de una cesión complicada en la que no ha jugado minutos gustado. La idea que le expuse, con la idea de seguir progresando... Aquí va a tener menos minutos. Espero que en el futuro pueda ser un jugador importante aquí", prosiguió, avanzando una posible cesión.

Menos claro fue con la situación del turco Arda Turan. "Es un jugador por el que el club hizo una gran inversión. Ha sido importante en los clubes en los que ha estado. Depende del rendimiento, depende de lo que haga, de si hay hueco en el equipo. Ahora estoy decidiéndome por otros jugadores", resumió.

Tampoco desveló si el miércoles jugará Aleix Vidal, tras su irregular partido en el Camp Nou, o Semedo. "Las rotaciones que pueda haber son con la idea de ganar. Semedo se tiene que amoldar a un nuevo estilo de juego. El otro día aposté de entrada por Aleix Vidal y vamos a esperar a mañana", detalló.

Por último, no adelantó si se producirán más fichajes en los próximos días. "Hay jugadores a los que puedes tener acceso y a los que no. Se está hablando mucho de Paulinho, vamos a dejar que venga el jugador. Valoraremos al jugador cuando veamos su rendimiento", dijo.

"Hasta el 31 de agosto estamos abiertos a hacer cambios en el equipo. Nuestros retos son importantes y mayúsculos, por lo que queremos tener el mejor equipo que podamos", concluyó.