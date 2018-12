Valverde: "Lo de Dembelé incluso me pasó a mí... he vivido muchas cosas"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha manifestado que "no es nuevo" que Ousmane Dembélé haya reincidido en no llegar a tiempo este domingo a una sesión de entrenamiento y que intentarán "acertar" de forma "interna" en ayudarle para que no vuelva a suceder.

"Empieza el serial Dembélé", señaló con ironía este lunes Valverde en la rueda de prensa previa al duelo contra el Tottenham de la Liga de Campeones. "Es verdad que ha ocurrido una situación que intentaremos resolver desde el punto de vista interno, no es una situación nueva. Intentaremos ayudarle y a ver si somos capaces de acertar", manifestó.

El caso Dembelé

Y es que Valverde dedicó buena parte de su comparecencia, en la previa del partido contra el Tottenham en la Liga de Campeones, a responder sobre el extremo francés, de nuevo en el centro de la polémica por una ausencia en un entrenamiento. "Intentaremos afrontar esta situación de la mejor manera e intentando ayudar al jugador, que tiene mucho talento y debemos ayudarle y poco más. Son cosas de carácter interno", intentó explicar.

En este sentido, añadió que es un jugador que les da "muchas cosas en el campo". "Pero de la misma manera que otros nos las dan", aclaró. "Tenemos una forma de comportarnos y de hacer las cosas que son igual para todos", matizó. "A lo largo de la temporada hay circunstancias que se suceden, cosas de carácter deportivo o extradeportivo que vas solucionado. Intentamos ayudar a los jugadores porque queremos que nos ayuden a nosotros", insistió Valverde.

"Me pasó incluso a mí"

De hecho, el extremeño puso énfasis en la voluntad de ayudar a un futbolista que "es joven y tiene una larga carrera por delante". "Cuando está bien y motivado nos puede dar mucho, es así. Es nuestra intención y vamos a ver si lo conseguimos", apostilló. Ya en modo distendido, explicó que pensaba que tendría un domingo sin turbulencias. "Ganas un derbi por 0-4, es un domingo tranquilo, hace sol... Esperas que sea un día llevadero para todos y no que pase algo, pero es algo a resolver de forma interna", cerró.

Eso sí, preguntado por si había tenido en su época de jugador a un compañero que llegara tarde a un entrenamiento, el entrenador azulgrana sorprendió. "Tengo mucha experiencia y he vivido muchas cosas... Incluso me pasó a mí, ¿eh? Muchas veces", apuntó con una sonrisa.