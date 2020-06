Valverde, sobre los cánticos de 'Bartomeu dimisión': "Lo que importa es lo que ocurra en el césped"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado tras ganar 5-0 al RCD Espanyol en el derbi en el Camp Nou y ponerse con 4 puntos de diferencia respecto al Real Madrid que las distancias "no son significativas todavía" pero que prefiere esta situación, mientras que ha reconocido que el duelo fue más difícil de lo que refleja el marcador.

"Estamos a principios de temporada, todavía las distancias no son significativas pero no siéndolo es mucho mejor estar por delante que por detrás, sin duda. No sabemos luego lo que puede ocurrir. Está empezando la temporada y no quiere decir nada pero estar por delante siempre es un paso", comentó en rueda de prensa.

Sobre el arranque de Liga, celebró no haber encajado todavía ningún gol y el haber logrado la 'manita' ante el Espanyol, aunque aseguró que el partido no fue para nada fácil. "Hemos marcado cinco goles que parece que el partido haya sido más sencillo de lo que ha sido. Pero nuestra idea es ir sumando y el resto se nos escapa", comentó sobre lo que puedan hacer los rivales.

Del partido destacó el 'hat-trick' de Messi, el buen partido de Luis Suárez y el debut de Ousmane Dembélé. "Estamos contentos por Leo, que ha hecho tres goles, por Luis desde luego. Lo de Messi es extraordinario y cada día nos sorprende", se sinceró.

"Nos interesa que haya cierto aire para el juego. Si Messi juega de '9' al final es un falso '9', pero al mismo tiempo siendo un gran goleador y gran asistente Luis Suárez es un complemento muy bueno porque siempre da un desmarque y se buscan mucho", comentó sobre el binomio de ambos delanteros, con Messi de falso '9' y Suárez de falso extremo.

Sobre Dembélé aseguró que la idea es que poco a poco vaya teniendo minutos. "La idea es que conozca a los compañeros entrenando y en la competición, le he visto bien con desparpajo y atreviéndose a hacer cosas, ha dado un gol, y tenemos grandes esperanzas en él. Ha dado un primer paso", celebró. "Es muy joven, es el fichaje más caro de la historia, tratamos de arroparle. Lo bueno que ha tenido es su entrada al campo y atreverse a hacer cosas, desplegarse y hacer regates. El resto lo agradece", añadió.

Por otro lado, restó importancia a los gritos de 'Bartomeu dimisión' y a las firmas del voto de censura a la actual Junta Directiva. "Por mucho ruido que haya fuera lo que importa es lo que ocurre en el césped. Espero que logremos victorias y hagamos un gran juego y la gente se divierta. Se trata de esto. Pero este club es muy grande y hay mucho ruido alrededor, pero todo se resume en ganar un partido", aseguró.

"Cada uno puede expresarse como crea, lo nuestro es que vengan contentos, si hay tranquilidad todo va mejor. Queremos que haya tranquilidad en el club porque cuando la hay en el campo todo va mejor. Ese es el sentido, nada más", añadió en este sentido.