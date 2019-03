Unai Emery: "La Copa ha sido una pequeña decepción estos años"

"La Copa del Rey es dura porque los equipos, como en este caso el Logroñés, quieren su cuota de protagonismo y van a jugar al máximo, y porque en el mes de enero se hace muy dura la competición, pero siempre tienes que tenerla en mente porque el sevillista la quiere", avisó Emery ante la prensa.

En este sentido, añadió que este torneo "es muy importante para los sevillistas", teniendo en cuenta que es "una competición que ilusiona y que da acceso por historia reciente a títulos, como dos Copas del Rey en los últimos años".

La Copa, una "decepción"

"En mis vivencias como entrenador del Sevilla, la Copa ha sido una pequeña decepción, hace dos años con el Racing y el año pasado contra el Espanyol. La Copa pueda ser un lugar en el que los sevillistas se puedan ilusionar y disfrutar", animó el vasco, agregando que tienen "mucho respeto al Logroñés".

"Está en Segunda B, pero su objetivo es dar el salto y tiene un entrenador como Pouso que nos fue a ver a Eibar y que ya nos está advirtiendo de que la Copa del Rey para él es algo especial. Llegó a semifinales con el Mirandés y esa experiencia le hace saber y transmitir al Logroñés de que se puede. Estamos advertidos de que va a ser un partido difícil, porque ellos mañana van a jugar con una ilusión tremenda", analizó.

Por ello, Emery ha diseñado "un equipo de garantías y rendimiento para adquirir esa credibilidad como equipo". "Van jugadores del filial, pero un equipo sólido del primer plantel con la idea de que algunos futbolistas vayan sumando su rendimiento porque va a ser necesario", explicó.

Contacto total con la cúpula

Por otra parte, preguntado por la situación institucional del Sevilla y por las pintadas que se han realizado este martes en contra del vicepresidente, José María del Nido, el entrenador aseveró que está "en máximo contacto con el presidente y el vicepresidente".

"La semana pasada comí con ellos, y con Monchi. El vicepresidente manifiesta constantemente que él apoya a Pepe Castro, es lo que a mí me dice y lo que leo. Que se vean pintadas no gusta, pero internamente el club me manifiesta mucha unión. Desde lo deportivo a lo institucional, cuanta más estabilidad haya, mejor, pero yo sí creo que la hay y sí creo que la habrá", vaticinó.