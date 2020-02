La tremenda rajada de Paco Jémez tras la sanción por el 'caso Zozulia': "A la gente que toma estas decisiones le faltan pelotas"

Paco Jémez, entrenador del Rayo Vallecano, se mostró disconforme con la decisión del Comité de Apelación de la Federación Española de Fútbol (RFEF) de mantener la clausura parcial de su estadio tras los incidentes del partido con el Albacete y declaró que no le extraña la sanción.

El Comité de Apelación desestimó el recurso del club para mantener la clausura parcial de su campo durante dos partidos por los insultos de 'puto nazi' que parte del público del Rayo dirigió al jugador del Albacete Román Zozulia el pasado 15 de diciembre.

El partido fue aplazado al descanso y ahora el Rayo tendrá que cumplir la sanción en las jornadas 29 y 31 de Segunda. "En este país suele ocurrir, no sólo en el deporte sino en la vida normal. Los que tienen que impartir justicia hacen cualquier cosa menos impartir justicia. No sé para qué están puestos ahí, no lo entiendo muy bien. Lo mismo que nos sancionan a nosotros, deberían sancionar a otros, porque si no nos podíamos sentir perseguidos", dijo Jémez, en conferencia de prensa.

"Yo lo manifiesto. A nosotros, después de lo que he visto en otros campos, se nos ha sancionado porque somos nosotros. Para dedicarte a ciertas cosas no sólo hay que tener lengua, pero también hay que tenerlos bien puestos y tomar decisiones justas. La gente que debe tomar esas decisiones tiene lengua, pero le faltan pelotas, toman decisiones erróneas", señaló.

"Si nos sancionan lo asumimos, pero tienen que sancionar también al resto o nos sentimos agraviados. ¿En Vallecas no se pueden decir ciertas cosas, pero en otros campos sí? Tenían una oportunidad fantástica para impartir justicia y la han dejado pasar. ¿Si me extraña? Pues no, no me extraña en absoluto", concluyó.

El encuentro Rayo-Albacete, correspondiente a la vigésima jornada de Liga en Segunda división, es el primero de la Liga española suspendido por incidentes de público, tras los insultos que los aficionados locales dirigieron a Zozulia y la exhibición de una pancarta (10-15 metros de largo) con el lema "Evitar que un nazi vista la franja".