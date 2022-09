Thomas Müller: "Quizás el Real Madrid sea un ejemplo para nosotros"

Alemania dejó escapar la victoria anoche ante Inglaterra tras adelantarse por dos goles (0-2) en Wembley. El empate final (3-3) dejó un regusto amargo en la selección alemana a dos meses del comienzo del Mundial.

La siempre favorita selección teutona acudirá a Qatar con algunas dudas, pero Thomas Müller considera que se debería fijar en el ejemplo del Real Madrid para afrontar la cita mundialista.

"Quizás el Real Madrid sea un ejemplo para nosotros. He jugado para muchos entrenadores, incluido Carlo Ancelotti, que ha ganado una gran cantidad de trofeos. Cuando las cosas no salen bien, trata de recuperarse y mantener la confianza. No siempre juegan un fútbol brillante, pero mantienen la cabeza alta y la confianza en sí mismos. Haríamos bien en seguir su ejemplo", reflexiona el veterano futbolista alemán.

Müller también considera que deberían aprovechar el hecho de que varios jugadores de la actual selección alemana jueguen en el Bayern.

"Dado que tenemos muchos jugadores del Bayern en nuestra selección, puede ser una ventaja que nos entendamos de forma natural y podamos recurrir a combinaciones y automatismos que también funcionan en el club. Sería genial si pudiéramos trabajar eso", apunta Müller.