'The Sun': El Tottenham quiere la cesión de Bale pagando menos de la mitad de la ficha

:Gareth Bale no cuenta para Zidane y el Tottenham lo sabe. El club inglés quiere traer de vuelta al galés según 'The Sun', pero a través de una cesión, no un fichaje.

La intención del club de Londres es hacerse cargo de parte de su sueldo; ahora cobra cerca de 31,2 millones brutos (14 netos) y solamente se harían cargo de 13 millones de euros brutos (casi seis millones de euros netos). Además, el Tottenham estaría dispuesto a desembolsar 11,5 millones de euros por el año que pasaría cedido, operación parecida a la de James Rodríguez con el Bayern.

Su representante, Jonathan Barnett, cree que se acabará quedando en Madrid. El club blanco necesita fichar tras la desastrosa temporada y necesita aligerar nóminas.

Podría facilitar el fichaje de Eriksen

Esta operación podría facilitar el fichaje de Eriksen, otro de los jugadores que están en el punto de mira del Madrid, pero el presidente del club del norte de Londres, Daniel Levy, no se sentará a negociar por el danés como mínimo hasta que se dispute la final de la Champions League ante el Liverpool.

Pase lo que pase con su futuro, lo que es probable es que el de Cardiff cerrará su ciclo en el Real Madrid el próximo domingo en el Santiago Bernabéu ante el Betis.

Sería la despedida de un jugador que aterrizó en Madrid el verano de 2013 y en estos años ha ganado cuatro Champions League, una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, tres Supercopas de Europa y cuatro Mundiales de Clubes. Tras la marcha de Cristiano Ronaldo se creyó en él como el jugador referencia, pero ha sido Karim Benzema el que se ha echado el equipo a la espalda.

