Terrible momento en el Udinese - Roma: Evan Ndicka se desploma con la mano en el corazón

El partido de este domingo entre el Udinese y la Roma fue suspendido en el minuto 72 cuando el defensa del equipo romano Evan Ndicka se desplomó sobre el césped del Bluenergy Stadium, con la mano derecha sobre el corazón y evidentes gestos de dolor. Las asistencias saltaron de urgencia al campo y por unos minutos se temió lo peor. El jugador costamarfileño fue trasladado al hospital Santa María de la Misericordia de Údine (norte) y, por suerte, su vida no corre peligro.

El partido fue suspendido y, horas después, la Roma tranquilizaba a los aficionados al fútbol publicando una fotografía de Evan Ndicka en la cama del hospital.

"El equipo visitó a Ndicka en el hospital. Evan se siente mejor y de buen humor. Permanecerá en observación para realizar pruebas en el hospital. ¡Vamos Evan!", informa el club romano en sus redes sociales.

Su entrenador, Daniele De Rossi; su capitán, Lorenzo Pellegrini; y la consejera delegada del club, la griega Lina Soulokou, pudieron entrar en la habitación para intercambiar algunas palabras con Ndicka. El equipo, que acudió al completo junto con el cuerpo técnico al hospital, con las noticias tranquilizadoras al respecto, emprendió el regreso a Roma.

Los medios italianos achacan el episodio en un primer momento a un infarto, aunque luego se descartó que el jugador hubiera sufrido un episodio cardíaco y aseguraron que la vida del jugador no corre peligro. En ningún momento hubo que reanimar al jugador. Faltan poco más de 10 minutos de partido que tendrán que recuperarse en otro momento, con 1-1 en el marcador, tras los tantos de Pereyra y el belga Romelu Lukaku, que marcó el gol 300 de su carrera.

El jugador abandonó el césped en camilla y realizando un tranquilizador gesto de que todo estaba ok con el pulgar hacia arriba. Daniele De Rossi, entrenador de la Roma, acompañó al defensa hasta el vestuario y, tras regresar al campo comunicó al árbitro que sus jugadores no estaban en condiciones de seguir jugando. "Los chicos no pueden jugar", le comunicó el entrenador de la Roma al colegiado.

