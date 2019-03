'Tata' Martino: "Lo mío en el Barcelona fue un fracaso total"

El técnico argentino Gerardo 'Tata' Martino admite que su paso por el Barcelona, club al que entrenó en la temporada 2013-14, fue "un fracaso total" y que de haber conseguido la Liga -perdida en el último partido en casa ante el Atlético de Madrid-, "ese título no hubiese aportado nada al club".

En una entrevista publicada en el último número de la revista Panenka, Martino ha asegurado: "Lo mío en el Barça fue un fracaso total. Normalmente un fracaso significa no ganar. Mi visión es otra. Si el Barça hubiese tenido un perfil de equipo, aunque no hubiéramos ganado el título no habría sido un fracaso. Pero no lo ganamos y encima no jugamos bien".

Cuenta el ahora seleccionador argentino que todo se torció tras perder en Anoeta. "Sufrimos varias cuestiones extradeportivas que vinieron todas juntas. Esa liga hubiese sido un título más que no hubiese aportado nada al club. Y mi decisión de marcharme tampoco hubiese cambiado. No hacía falta prolongar algo que estaba muerto desde hacía tiempo", insiste.

"No tenía mucho que aportar en el Barcelona"

Martino comenta que en el Barça "no tenía mucho que aportar", una afirmación que justifica en que los azulgrana tenían "una forma de jugar muy reconocida" y que el club catalán es "la cuna de esa idea". Asegura que la obligación en el Barça de jugar bien resulta "una obviedad" y admite que "probablemente" en aquella final de Liga ante el Atlético de Madrid, "aunque hubieran convalidado el gol -mal anulado a Alexis Sanchis que le hubiera dado el título al Barça - y", dice, "hubiéramos sido campeones, el Barça acabó alejado de la mejor versión de lo que es y eso no es suficiente".

"Cuando llevan la excelencia de una forma, el compromiso de ese club no es sólo ganar el título sino hacerlo de una determinada manera. Es por eso que, en su forma de jugar, estuvo bien que ganase la liga el Atlético de Madrid", ha agregado.

Centrado en su trabajo como seleccionador argentino, Martino ha afirmado que su idea de fútbol es aplicable a la albiceleste, aunque recuerda que el equipo ya tenía una forma de jugar con Sabella.

Messi, "el mejor de todos"

"Intentamos una (forma) distinta y en poco tiempo creo que la hemos llevado bastante bien adelante. Tuvimos un mal inicio de temporada, pero necesitamos más tiempo de trabajo porque este equipo necesita tener variantes", ha indicado.

Preguntado sobre si Argentina tiene ahora la mejor delantera de su historia, Martino dice que tiene al mejor del mundo (Messi), pero recuerda aquella delantera que formaron en su día Batistuta, Crespo, el 'Burrito' Ortega y Verón.

"Messi es el mejor de todos porque lo hace todo natural, cuando juega y cuando entrena. Es siempre el mismo perfil, hace exactamente lo mismo. En el Barça era igual: un chico callado, que hablaba lo necesario, pero cuando lo hace, hay que tenerlo en cuenta", ha insistido. Habla de los jóvenes jugadores argentinos y entre ellos nombra a Paulo Dybala, Correa y Kranevitter.