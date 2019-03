Tata Martino: “Messi no se ha borrado del amistoso contra México”

"Messi no se bajó del amistoso. La prueba va a ser cuando la semana próxima dé la lista", señaló Martino en una entrevista a la emisora argentina FM Uno.

Además, el 'Tata' defendió a Messi tras su actuación en la Copa América, en la que cayeron en la final ante Chile. "No debería opinar sobre eso. No resiste análisis discutir a Messi. Lo mejor suyo con la camiseta de la selección, por lejos, fue en esta Copa América", subrayó.

Compara el caso de Messi con el de Maradona

Sobre las críticas recibidas por la 'Pulga', el extécnico azulgrana las comparó con las que recibió en su momento Diego Armando Maradona. "A Maradona, antes del Mundial 86, le pasaba lo mismo. Como argentino sería una gran desilusión que Messi no jugara más en la selección", indicó.

Por otra parte, Martino hizo referencia al malestar de Boca Juniors por la posible convocatoria de Carlos Tévez y Fernando Gago para los partidos contra Bolivia y México por la coincidencia con un torneo local.

"Si tengo que convocar a Tévez y a Gago, lo voy a hacer. La selección es lo más importante. En el fútbol argentino, no tengo dudas, cada club lleva agua para su molino y la selección queda atrás. Pero yo no tengo presión ni aunque me hubieran querido presionar", concluyó.