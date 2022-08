El TAD no perdona a Gayà y le mantiene la sanción de 4 partidos por su crítica al arbitraje

El capitán del Valencia, José Luis Gayà, se perderá el inicio de LaLiga 2022/23 por sanción. El Tribual Administrativo del Deporte (TAD) mantiene el castigo impuesta por el Comité de Competición de la Federación Española tras el partido de la jornada 32 de la campaña 21/22 que enfrentaba a Osasuna y Valencia.

El motivo de dicha sanción es que después del choque el valencianista criticó el arbitraje señalando directamente al colegiado. "El árbitro lo ha visto y bueno… no ha querido pitarlo", dijo refiriéndose a un posible penalti sobre Bryan Gil.

Por estas palabras, el Comité de Integridad le abrió un expediente que se tradujo en 4 partidos de sanción. En concreto, Gayà se perderá los partidos contra Girona, Athletic, Atlético y Getafe.

Recursos desestimados

Finalmente, las alegaciones del Valencia no han sido estimadas y el club no podrá contar con su capitán. Además, el entonces entrenador del Valencia, José Bordalás, también indicó aseguró en rueda de prensa que el árbitro no quiso señalar el partido y recibió también 4 partidos de sanción.

Tras esta resolución, el Valencia ha emitido un comunicado en el que expresan su "profunda indignación por la desproporcionada e injusta sanción" y transmiten su apoyo al capitán del equipo.

Durante este proceso, el Valencia ha solicitado la retirada del castigo, pero los recursos han sido desestimados una y otra vez. En su comunicado, el club lamenta también que la decisión llegue "a tan solo tres días" del comienzo de la competición "después de insistir al TAD durante varias semanas y verse obligado a solicitar la cautelar".

El jugador dará una rueda de prensa este viernes para explicar de manera más detallada lo sucedido ya que considera la decisión del TAD "un agravio comparativo sin precedentes".