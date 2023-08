El TAD no aplicará la nueva Ley del Deporte porque al Gobierno se le pasaron los plazos

Se sigue esperando la decisión del TAD que marcará el futuro de Luis Rubiales. Por el momento, ya han pasado diez días desde que se desató la polémica del presidente de la RFEF con Jenni Hermoso. Lo que sí hemos podido saber es que el Tribunal Administrativo del Deporte no va a poder aplicar la nueva 'Ley del Deporte'.

El Gobierno no cumplió con los plazos establecidos y no terminaron de tramitarla a tiempo, ya que el 30 de junio finalizó el plazo para incorporar las sanciones. Asimismo, la norma que se aplicará a Luis Rubiales será la de la antigua ley, la cual se aprobó hace más de 30 años. Desde el CSD aseguran que el Gobierno no ha tenido margen de maniobra ya que, desde enero que se aprobó la nueva Ley del Deporte, han habido dos convocatorias electorales.

Se le aplicará la antigua ley a Luis Rubiales

La nueva 'Ley del Deporte' ha sido uno de los temas que más se han tratado a lo largo de los últimos días tras el 'caso Rubiales'. Varias formaciones políticas han señalado la necesidad de que se aplicase esta nueva ley, aunque hoy se ha sabido que se aplicará la que se llevó a cabo hace más de 30 años.

Desde el Gobierno han señalado que la inhabilitación a Luis Rubiales continúa siendo uno de los objetivos del Ejecutivo. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia en funciones, ha expresado que "el Gobierno considera que la denuncia que presentó ha de prosperar", en alusión a la destitución de Rubiales.

Diferencia de opiniones

La política se ha pronunciado de manera recurrente en la polémica de Luis Rubiales. Muchas figuras que la integran, como Yolanda Díaz o Irene Montero, han acudido a las manifestaciones en apoyo a la campeona del mundo. Por otro lado, la formación política de Santiago Abascal, ha tachado el caso de "cacería política y mediática", a lo que ha respondido Félix Bolaños de tener una visión "machista y anticuada".

Los populares han expresado que Luis Rubiales "ha tenido su mejor aliado dentro del Gobierno". Un abanico amplio de opiniones de las cuales sólo han llegado a un punto en común: la destitución de Luis Rubiales.