Solskjaer calienta el derbi de Mánchester acusando a Guardiola de juego sucio: "Te pegan en los tobillos"

Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United, ha calentado el derbi de Manchester con unas polémicas declaraciones en la rueda de prensa previa al partido de esta noche, sobre el estilo "sucio" que utiliza el City para frenar a sus rivales una vez pierde la pelota.

"Tenemos que estar preparados para su presión. Tienen calidad con el balón, así que tenemos que defender bien, y cuando lo ganemos tenemos que estar preparados para su agresividad", afirmó el técnico danés. Y añadió: "Pegarán en los tobillos y los talones, nos patearán. No nos van a permitir un contraataque fácil porque habrá faltas, no tengo ninguna duda al respecto".

Guardiola contesta

Estos comentarios no han sentado bien a Guardiola, que no ha tardado mucho en responder: "No me gusta. Mi equipo no está diseñado para eso en absoluto. Nunca he preparado un partido pensando en eso. Queremos hacer nuestro juego y a veces no es posible. Con un promedio de 65% o 70% de posesión con el balón, ¿cómo haces eso? Me preocupan muchas otras cosas sobre el juego, sobre cómo ganarles más que esto".

Además, cree que son unas palabras que pretenden "presionar al árbitro".