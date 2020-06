Solari: "El Eibar le metió dos cojones y nosotros no estuvimos a la altura"

A trabajar para levantar el "duro" resultado

"Es un resultado duro, no lo esperábamos. Hay que trabajar para ajustar lo que no hemos hecho hoy bien".

La fórmula del éxito

"Hay que bajar los goles en contra y aumentar los goles a favor. Es lo que intentaremos hacer".

Los errores a corregir

"El Eibar ha jugado un gran partido, nosotros no. Nos marcaron en una transición de un córner, es una cosa que tenemos que corregir".

No señala culpables

"No hay que señalar ni repartir culpas. No hemos hecho un buen partido y tenemos cosas que corregir".

Sin falta de actitud

"No me parece que haya habido falta de actitud. Los futbolistas trabajaron, no veo que ninguno haya dado menos de lo que tenía".

Los partidos anteriores

"Yo miro lo últimos cinco partidos y de ahí es dónde uno saca conclusiones".

La clave del partido

"Me parece que el Eibar le metió dos cojo***. En conjunto han sido superiores, nadie lo niega".

Un ambiente triste

"Claramente no es un carnaval el vestuario después de una derrota. Pero saben que hay argumentos en los últimos partidos para ser positivos".