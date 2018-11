Simeone: "Siempre me espero sufrir porque los rivales son competitivos"

CONTENTO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS MENOS HABITUALES

Simeone no se mostró preocupado por la segunda parte del Atlético ante el Sant Andreu: "Siempre me espero sufrir porque los rivales juegan y son competitivos". El técnico también lamentó no haber rematado el partido: "Es normal que si no se es contundente el rival apriete".