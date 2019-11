Simeone: "Cristiano Ronaldo es el número 1, un campeón"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha asegurado que "no sirve de nada" pensar en la remontada sufrida ante la Juventus la temporada pasada, y espera que puedan hacer un "buen partido" ante el conjunto italiano en la penúltima jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. El argentino recuerda que a pesar de la rivalidad no se trata de un duelo de "Ronaldo contra el Atlético".

"(Cristiano) Ronaldo es un campeón. Le hemos sufrido siempre. Es un jugador extraordinario, un número 1. No creo que sea Ronaldo contra el Atlético de Madrid. Hoy venimos a un campo bellísimo y esperamos hacer un buen partido", señaló en rueda de prensa.

Además, el técnico argentino explicó que pensar en el 3-0 de la 'Juve' en la vuelta de los octavos de final del pasado curso, con un 'hat-trick' de Cristiano que remontada el 2-0 del Metropolitano, "no sirve de nada".

"Uno aprende de la temporada entera, no solo de un partido. Los partidos son todos diferentes, y enfocarnos en aquel partido no nos sirve de nada para el partido de mañana", subrayó.

Para ello, deberán "seguir la línea del otro día" ante el Granada (1-1). "Ojalá que podamos mantener esa fortaleza para competir como equipo", dijo. "Trabajamos para que los resultados fortalezcan al club y los futbolistas. Si después hacemos 30 o 5 pases bien... Lo importante es ganar", prosiguió.

"Sabemos que en el fútbol, más allá de generar situaciones buenas y de que el juego sea creativo, si no hay contundencia en las áreas se queda en la puerta del área. En el fútbol son determinantes las áreas, y en eso tenemos que crecer", añadió.

Por otra parte, el 'Cholo' explicó que no es su prioridad de momento pensar en ser primeros de grupo. "Tenemos una forma de trabajar en la que pensamos en el partido de mañana. Después, a partir de que las cosas salgan bien, miraremos el partido que queda. Nos enfrentaremos a un rival muy fuerte, con una plantilla poderosa y un entrenador que tiene un estilo muy definido y muy marcado y que poco a poco lo está trasladando a la Juventus", apuntó.

Sobre Joao Félix: "Le necesitamos"

Además, valoró la vuelta de Joao Félix. "Desgraciadamente, se lesionó hace un mes y no pudimos contar con él. Le necesitamos porque es un futbolista diferente, con un juego y características que no tenemos muchos dentro del plantel. Con su humildad, su trabajo y sus ganas de mejorar seguramente seguirá creciendo, porque argumentos tiene, y muchos", señaló.

Sin embargo, no desveló si el mexicano Héctor Herrera será titular de nuevo: "Felipe también se ha incorporado muy bien, Joao en el momento en que ha jugado lo ha hecho muy bien, Tippier ha mostrado jerarquía, Hermoso va involucrándose cada vez más, Marcos ha tenido menos minutos, no me quiero olvidar de Lodi, que está en la selección e hizo su primer gol en Primera... A su manera, todos van creciendo y ojalá que podamos ir encontrándonos juntos en el momento de reforzar más el equipo para que lleguen los resultados importantes", expresó.

Por último, se rindió al trabajo de Maurizio Sarri al frente de la Juventus. "Hablar en noviembre o diciembre no es justo, es pronto. Hay que hablar en abril o mayo, donde se verá lo que ha ocurrido. La Juventus es un grandísimo campeón. No dudo que será protagonista, lo han sido siempre en cada torneo que han jugado", apostilló.