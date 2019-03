Scholes: "No creo que Pogba valga 100 millones, no es nadie todavía"

El exjugador del Manchester United, Paul Scholes, ha asegurado que no cree que el francés Paul Pogba, en la órbita de equipos como los 'red devils' o el Real Madrid, "valga 100 millones", y ha afirmado que esa cantidad sólo debe pagarse por jugadores que anoten "50 goles por temporada", como Cristiano Ronaldo o Leo Messi.

"No creo que valga 100 millones de euros. Por esa cantidad de dinero quieres a alguien que anote 50 goles por temporada, como Ronaldo o Messi. Pogba no es nadie todavía", declaró al diario 'Times of India'.

El United, dirigido por el portugués José Mourinho, ha estado negociando con la Juventus por el internacional galo, de 23 años y finalista de la pasada Eurocopa con los 'bleus'. Scholes fue compañero de equipo de Pogba cuando este último estuvo en el club mancuniano entre los años 2009 y 2012. "Era un jugador joven con mucho talento, jugué con él y sabía lo bueno que era", señaló el exfutbolista.