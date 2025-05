Salen a la luz los WhatsApps de las supuestas apuestas de Kike Salas: "Le metió 50 a Isco, a muerte"

Meses después de estallar el caso de las apuestas relacionadas con el futbolista del Sevilla Kike Salas, nuevas revelaciones apuntan directamente al jugador como parte activa en un entramado de apuestas deportivas ilegales.

Perfiles falsos y transferencias

Según ha publicado este jueves El Confidencial, la Policía Nacional ha encontrado en su teléfono móvil conversaciones de WhatsApp que prueban el uso de perfiles falsos y transferencias de dinero a amigos para realizar apuestas sobre su propia actuación.

El jugador fue detenido el pasado 14 de enero en la ciudad deportiva del club hispalense. Durante la operación, los agentes intervinieron su teléfono, donde descubrieron intercambios de mensajes que evidencian su implicación.

Forzó al menos 5 amarillas

El informe del Centro Nacional Policial, remitido al Juzgado de Instrucción nº1 de Morón de la Frontera, afirma que Salas forzó al menos cinco tarjetas amarillas en partidos de LaLiga durante la pasada temporada.

La alarma se encendió desde una sala de apuestas de Morón de la Frontera, donde se detectaron dos apuestas de 100 euros cada una, realizadas por personas del entorno del futbolista, sobre la probabilidad de que Salas fuese amonestado en el partido ante el FC Barcelona del 26 de mayo de 2024.

La tarjeta, que efectivamente recibió, fue por una falta innecesaria en el centro del campo.

"Son 300 míos y tuyos 200, ¿no?"

Entre las pruebas incluidas en el informe policial se encuentran capturas de mensajes en los que Kike Salas discute directamente con sus amigos cómo gestionar el dinero apostado. En esas conversaciones también queda claro el uso de varias identidades ficticias para realizar las operaciones.

"Tendras 500 en la cuenta. Son 300 mios y tuyos 200. No?"... "Illo no ha llegado el dinero del bet? En plan q no me corre prisa pero ya por estar tranquilos de que haya llegao"... "Solo deja 150??", se puede leer en los mensajes atribuidos a Salas.

En otro fragmento se dirige a su amigo César G., alias 'Richi', bromeando sobre las apuestas realizadas en la cuenta de otro conocido: "Le metió 50 a Ayoze y a Isco, a muerte, en la cuenta de Flopi. Jajaja".

Importantes ganancias

Según el informe, el grupo obtuvo importantes beneficios económicos. Solo en el partido ante el Cádiz del 15 de mayo de 2024 lograron un botín que repitieron contra el Athletic y el Barcelona. En total, invirtieron 586,05 euros y obtuvieron 1.778,99 euros de beneficio neto.

El análisis de los mensajes también apunta a que Salas era plenamente consciente de la situación; sabía que forzar la quinta amarilla en el último partido de liga le permitiría comenzar la siguiente temporada sin sanción.

Presunto delito de estafa

Aunque el caso no afecta directamente a la integridad de la competición, sí representa un fraude contra las casas de apuestas.

Por ello, Kike Salas se enfrenta a una acusación por un presunto delito de estafa, castigado con hasta tres años de prisión; no obstante, podría evitar la condena si alcanza un acuerdo con los operadores perjudicados.

