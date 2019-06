Rodrygo, sobre su incorporación al Real Madrid: "La grandeza del Madrid asusta, pero eso me motiva más"

"Claro que esa grandeza del club también puede asustar, pero ese sustico es bueno porque te motiva aún más: a mostrarte más y a mostrar por qué ese club creyó en mí y por qué me contrató. Eso me va a motivar", agregó Rodrygo en un vídeo de 15 minutos presentado como su despedida del Santos, ya que, tras el partido en que se mide este miércoles al Corinthians en el Campeonato Brasileño, no tiene más compromisos oficiales este mes.

Rodrygo, que firmó un millonario contrato hace un año para reforzar el Real Madrid, considera que la presencia de Vinicius Junior y de otros brasileños en el club blanco va a facilitar su adaptación. "Me ayuda mucho. Llegar allá y tener un jugador prácticamente de mi edad, sólo un año más viejo, y que ya tuvo la experiencia de haber jugado una temporada en el Real Madrid va a ayudarme bastante. Va a ser muy importante, así como el resto de los brasileños allá", dijo.

"La lengua no es tan difícil de entender pero es importante tener al lado personas que hablan la misma lengua y que tienen la misma cultura. Eso va a ayudarme bastante en la adaptación", agregó el joven delantero tras asegurar que está estudiando español y que considera que ya lo habla bien. Rodrygo admitió que echará de menos Santos, la ciudad en la que se estableció desde los 10 años, no sólo por el club, sino por los amigos que deja y por las playas.

"Quiero agradecer a los hinchas del Santos y al club, que me apoyan desde la base y desde mi primer partido como profesional. Agradecer con el corazón y decir que quien sabe algún día regreso", afirmó.

Rodrygo subrayó que, tras casi diez años en el Santos y después de haber pasado por casi todas las categorías de base del club, siente que lo único que cambió fue su edad porque sigue siendo "el mismo niño de siempre". "Un poco más maduro porque sé de las responsabilidades que tengo en la vida tanto como persona como profesional", añadió.

"Por un lado siento una mala sensación por estar saliendo del lugar en que estoy desde los 10 años, pero al mismo tiempo una buena por irme tras haber hecho una buena labor aquí", destacó.

Sobre la presión de ser considerado el sucesor en el Santos de jugadores como Pelé, Robinho y Neymar, afirmó que nunca se preocupó por eso.

"Siempre tuve la presión de ser sucesor de jugadores como Neymar y Robinho, pero nunca me preocupé con eso. Me preocupé en entrenar y en prepararme, por eso nunca sufrí esa presión", declaró.

Sobre Robinho, dijo que a veces ve vídeos de sus jugadas para intentar copiar algunas. En el mismo vídeo fue incluida una declaración en la que Robinho le desea suerte en su futuro club: "Quiero desearte lo mejor en tu carrera, que puedas reventar en el Real Madrid. Mucha suerte muchacho".

