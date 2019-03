Robinho, sobre su salida del Real Madrid: "Fue polémica por mi parte, era muy joven; no tuve un buen comportamiento"

El exjugador del Real Madrid, Robinho, ha realizado una entrevista a 'El Español' en la que repasó su etapa en el club blanco, al que guarda un grato recuerdo sobretodo al presidente, Florentino Pérez, y a los jugadores con los que coincidió.

El brasileño llegó al club de la Castellana en la temporada 2005/06. Se estrenó en el partido contra el Cádiz en el Ramón de Carranza y que ilusionó al madridismo, ese que luego vio como poco a poco su nivel iba desmejorando.

Sus jugadores favoritos del Real Madrid

"Tengo la alegría y la felicidad de haber jugado con compañeros de altísimo nivel en el Real Madrid, como Zidane, Ronaldo, Guti... Jugadores técnicamente espectaculares. Si me tengo que quedar con alguno, me quedo con Zidane y con Ronaldo, dos grandísimos jugadores. Fue un momento maravilloso de mi carrera".

El mejor entrenador en el Real Madrid

"En mi época en el Madrid el mejor que tuve yo fue Schuster, porque le gustaba que el equipo jugara bien con la pelota, hacía que los jugadores salieran con el balón desde atrás. He tenido otros entrenadores muy buenos también, como Capello".

La salida de Iker Casillas

"No me esperaba que Iker saliera del Madrid, por toda la historia que tenía con el club, un jugador que creció ahí, en la cantera. A mí me gusta mucho, tuvimos muy buenos momentos en el Real Madrid, es un chico espectacular".

Su relación con Florentino Pérez

"Me gustaría mucho volver a ver a Florentino Pérez, darle un abrazo y agradecerle todas las cosas buenas que hizo por mí. Por todo el cariño que me dio. Me gustaría volver a verle. El Real Madrid me ha dado muchísimas cosas buenas".

Su polémica salida

"Fue muy polémica por mi parte. Era muy joven, muy explosivo, hoy tengo otra cabeza, otra mentalidad. No tuve un comportamiento bueno".

Su famoso regate de las 'bicicletas'

"Aquí en Brasil había muchísimos jugadores que lo hacían. Se lo veía hacer a Zinho, que jugó en la selección en 1994, o a Denílson, que jugó en el Betiso. Yo siempre tenía ganas de probar, y en los entrenamientos lo hacía y me salía bien".

Comparaciones con Messi

"Es un jugador espectacular, un jugador fantástico. Siempre hubo esas comparaciones. Cada uno tenía su estilo y su manera de jugar. Fue muy bueno también poder observar cómo Messi crecía como futbolista".