Roberto Soldado: "Estaban Figo, Zidane o Raúl, pero yo seguí a quien no debería"

Roberto Soldado ha hablado con The Guardian en su entrevista más personal: recuerda su etapa en el Real Madrid.

Etapa el Real Madrid: "Era un niñato. Había jugadores como Figo, Zidane o Raúl que eran muy profesionales, pero yo miraba a otros, seguí lo que no tenía que haber seguido. Tienes que ser responsable por ti mismo, saber lo que está bien y lo que no, dónde están los límites. Yo salía pensando que era más grande que Beckham. No estaba mentalmente preparado, es duro. Me hubiera gustado tener la oportunidad de jugar en ese Real Madrid al 100%, ahora miro atrás y pienso que era un niñato, alguien debía haberme cogido y haberme dado una bofetada".

Muchos excesos: "Pesaba siete kilos más que ahora, veo fotos y me avergüenza. No me cuidaba, comía muchísimo. Ahora veo fotos y pienso que cómo iba a jugar con los Galácticos con ese estado de forma. Si me hubiera cuidado más y hubiera tenido madurez, quizás podía haber tenido más oportunidades. Esa idea se te queda en la cabeza. Si me dabas una copa de vino, me la bebía, y si estábamos hablando y a gusto, me tomaba otra. Con 17 o 18 años, si alguien decía de salir a beber algo a la 1 de la mañana, yo era el primero que estaba listo para salir".

Su historia: "El Madrid llamó a mis padres. Mi padre se cogió una excedencia de dos años, se mudó a Madrid, me puso límites. Entonces me mudé con un amigo que ahora está aquí en Granada, fui más consciente. Ahí conocí a mi mujer y todo se asentó. Sabía que había ido demasiado lejos, me pasé de la raya".

Fiesta en la noche madrileña: "Conocí a mucha gente en Madrid cuando salía. Ellos podían llevar esa vida porque no eran futbolistas profesionales, no tenían que jugar en el Real Madrid. Al final, lo entiendes. Si tú quieres salir, sal, yo tengo que hacer otras cosas. Gracias a mis padres y a mi mujer por ponerme en el