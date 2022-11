Robert Lewandowski recibe la Bota de Oro: "En los próximos meses jugaremos mejor"

Tras la meritoria remonta ante Osasuna en El Sadar, el Barcelona ha celebrado hoy la Bota de Oro que han entregado a Robert Lewandowski como máximo artillero de la pasada campaña.

Al recibir el premio, Lewandowski, que fue expulsado en El Sadar, aseguró que el equipo blaugrana jugará "mejor" en los próximos meses y augura un buen 2023 para el grupo, pidió ser "pacientes".

"Hicimos algunos errores en la 'Champions' que no puedes cometer, porque te dejan fuera. No fue fácil. Tenemos que pensar en positivo y mirar adelante. Estamos trabajando todos juntos, tras el Mundial volveremos con más confianza. En los próximos meses se verá, jugaremos mejor. No puedes cambiar nada en una semana o en un mes, hay que ser pacientes", aseguró Lewandowski.

"Ahora sé por qué el Barcelona es más que un club y es muy importante"

"Estoy seguro de que el próximo año será muy bueno. Ahora sé por qué el Barcelona es más que un club y es muy importante", aventuró el delantero polaco.

"Estamos en el buen camino, lo que pasó ayer (remontada ante Osasuna, 1-2) fue bueno, son partidos en los que se demuestra las ganas que tenemos de ganar", celebró el delantero del Barça.

"Gracias también a mis excompañeros del Bayern"

Lewandowski aseguró estar muy contento tras recibir la segunda Bota de Oro de su carrera.

"Muchas gracias, estoy muy orgulloso, he trabajado muy duro para lograr este premio y gracias también a mis excompañeros del Bayern", reconoció Lewandowski.

Y, sobre si superará a Erling Haaland (Manchester City) en la carrera por la próxima Bota de Oro, se mostró prudente.

"Lo mejor para mí es que el equipo gane, más que los premios individuales o marcar goles. Pero intentaré repetir, aunque será difícil", aseguró Lewandowski.

"Para mí fue fácil adaptarme por la bienvenida de compañeros y técnicos, pero hay mucho trabajo detrás. Tengo que seguir trabajando porque la temporada es muy larga y cuando volvamos del Mundial serán 6 meses. Es un gran reto para mí y para el club poder estar entre los grandes equipos", apuntó el delantero polaco.

Lewandowski anotó 35 goles con el Bayern la pasada temporada y sumó 70 puntos, superando al delantero del PSG Kylian Mbappé (28 goles) y al italiano de la Lazio Ciro Immobile (27), con Karim Benzema (Real Madrid, 27) cuarto en la tabla.