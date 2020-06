Robert Fernández y Albert Soler hacen balance del mercado: "El Liverpool nos pedía 200 millones por Coutinho"

"Hemos hecho doce movimientos, cuatro incorporaciones, tres bajas, cuatro cesiones y una recuperación de un nuevo jugador", empezó el secretario técnico del Barça, que siguió haciendo un repaso a los llegados y elogiando sus características.

Antes de llegar el turno de preguntas, Albert Soler justificó el cierre de mercado en la locura del "formato del mundo del fútbol": "Estamos acostumbrados a un modelo en el que los clubes tradicionales liderábamos. Hoy en día hemos dejado de ser los princiapesl actores, ahora han pasado a ser los multimillonarios, los países como agentes principales del mercado".

"Esto nos conduce a situaciones en las que todo cambia. La principal línea en la que hemos gestionado el mercado es la que el presidente y Junta nos marcó. Esto es, no poner en riesgo el patrimonio del club. Hemos tomado estas decisiones es que un club de 150.000 socios tiene que estar gestionado con suma coherencia. No se puede poner en riesgo el patrimonio del club. Todo ha sido en esta línea".

"Estamos en un mercado en el que se ha llegado a pagar 50 millones por un portero. Un mercado en el que ha abrido clubes que ponen en duda las mismas normas que la UEFA pone en este mercado. No vamos a entrar en juego de un mercado inflado, no sabemos si ha perdido el norte, pero lo ha cambiado. Entendemos que la FIFA y todos los organismos deben hacer una reflexión al respecto".

"El Liverpool nos pidió 200 millones por Coutinho"

"A última hora, después de varias ofertas y conversaciones, el Liverpool nos pidió 200 millones por Coutinho. Lógicamente, decidimos no hacerlo. Y por tanto, esta es una muestra de que este nuevo modelo y esta nueva forma de entender el fútbol. El Barça es un club diferente a todos, es de los socios. Y lo que no haremos nosotros es entrar en una irresponsabilidad. Algo tiene que cambiar y no seremos nosotros quienes hagamos el juego. Insistimos en que confiamos en que los organismos internacionales".

¿El club se ha visto perjudicado por los ingresos de Neymar? ¿Por eso los clubes pidieron más?

El hecho de que Neymar ejecutara la claúsula ha hecho que el club tuviese dinero. De ahí hemos intentado gestionar el dinero en la parte deportiva. Pero hay líneas que no se pueden traspasar. Las peticiones que nos hacían eran desorbitadas. Eso ha condicionado que nos hayamos topado con peticiones inverosímiles.

El coste del fichaje de Dembélé

Sí, es el fichaje más caro de la historia. Es un fichaje de presente y futuro, y con Dembélé podemos lograr resultados inmediatos y es una apuesta de futuro. El hecho de haber pagado eso es que no podíamos poner en riesgo la fiabilidad deportiva de la plantilla. Había que fichar algún jugador que pudiera cubrir la ausencia de Neymar.

La gestión del mercado

Todo se puede mejorar. Siempre hay que tener autocrítica, pero dentro de nuestra posición, que cambia radicalmente con la salida de Neymar... A partir de ahí, nos adaptamos a las necesidades que el club debe tener.

¿Cuándo se enteraron de que Neymar se iba?

Nos enteramos cuando Neymar viene y nos comunica que quiere salir. Tanto el presidente como nosotros no recibimos ninguna información previa a esto. Los rumores de que nos habían informado sobre la salida de Neymar no son ciertos. Quien crea que nosotros teníamos informaciones meses antes, que sepa que es absolutamente falso. Existe un mensaje que mandan a mí (Albert Soler) que dice que el PSG va a por Neymar. Es de fecha del 19 de julio. La decisión la toma el jugador.

¿Entiende que algunos pidan la dimisión de la directiva?

Entiendo lo que diga el socio. Pero las consecuencias del trabajo se tienen que valorar al final de la temporada. Y hay gente que ya dice que no se ha hecho bien, eso es aventurarse mucho.

¿Harán movimientos en el mercado de invierno?

Ahora no estamos para pensar en eso. No se condiciona todo al mercado de invierno.

¿Nuevo sistema de fichajes por la locura del mercado?

La UEFA ha abierto una investigación al PSG. No es el Barça el que tiene que cuestionarse esto. La UEFA actuó de por sí, así que es obvio que algo está cambiando.

¿Ha fracasado el Barça en este mercado de fichajes?

Los fichajes que hemos hecho van a aportar muchas cosas. El Barça tiene un equipo excelente. Nosotros planificamos las cosas con mucho tiempo, y luego ha venido un nuevo entrenador. Hemos hablado bien las cosas y al final decidimos traer a estos jugadores porque pensamos que tienen gran nivel.

La firma de renovación de Messi

Estamos tranquilos, falta el acto protocolaria. Las dos partes están de acuerdo y ya está todo validado.

¿Te da miedo no haber construido un equipo a las expectativas de Messi?

Leo está rodeado de grandes jugadores, tenemos un equipo fantástico a todos los niveles. Estamos muy tranquilos en ese sentido.

¿Alguien ha pensado en dimitir? ¿El Barça ha perdido su status internacional?

El Barça no ha perdido ningún status. Nuestra gestión ha sido coherentes. Por tanto, nosotros no cruzaremos líneas rojas para poner en riesgo la integridad de nuestra historia. Sobre las dimisiones, las decisiones se toman cuando los resultados no funcionan. Hoy podríamos habernos presentado con dos fichajes por valor de más de 200 millones de euros, pero eso sería irresponsable.

¿Disparidad de cargos?

No hay disparidad de cargos y eso no ha influido. El club es complejo desde un punto de vista organizativo.

¿Por qué se descartó a Íñigo Martínez y a Seri?

Lo valoramos en su momento pero después de analizar lo que teníamos en la plantilla, decidimos que lo mejor era no hacer ninguna corporación.

No pagaron 200 millones por Coutinho

Consideramos que esa inversión no va con el equilibrio del club. La línea roja del club está bien porque tomamos este tipo de decisiones. El jugador quería venir al Barça pero, ¿quién pone los límites a este mercado?

La influencia de la Masía para ser una solución de futuro

Los técnicos y jugadores están haciendo muy buen trabajo. Es real y es algo que queremos.

Piqué dijo que sabía que Neymar se iba en la boda de Messi

No vamos a entrar en la relación entre jugadores. Ellos tienen su vida privada y eso lo respetamos. Nosotros intentamos gestionar el club desde la evidencia de las situaciones que tenemos. Cuando empezamos a tener los síntomas de que el PSG está con Neymar, durante la gira norteamericana, nos ponemos a trabajar. El problema es que Neymar no está ya con nosotros.

Los detalles de las negociaciones por Coutinho

No solemos explicar cómo van las negociaciones. La situación final en la que nos encontramos es que los 200 millones que puso el Liverpool como petición, no la aceptamos. Agradecemos el esfuerzo del jugador, que lo ha hecho, él demostró que quería estar con nosotros.

El Real Madrid también se gastó una millonada en muchos jugadores. Cuando nosotros podemos hacer una operación favorable la hacemos y cuando no puede ser no puede ser.