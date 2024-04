La RFEF replica al TAD: "El expediente nada tiene que ver con los comportamientos delictivos del caso Brody"

"La Federación debe alejarse de comportamientos que nos avergüenzan a todos. El fútbol español merece que sus representantes se rijan por la honradez". Estas han sido las tajantes declaraciones de José Manuel Fernández Uribes a su paso por el Congreso. Unas declaraciones que desde la RFEF han querido aclarar.

El equipo que todavía se encuentra al frente de la Federación ha lanzado un comunicado a primera hora de la tarde de este martes 16. Con él quieren dar su versión y aclarar que se están mezclando temas completamente diferentes a la hora de enjuiciar todo lo ocurrido en estos últimos meses.

A tan solo 48 horas para que se reúna la Comisión directiva y se de paso a cualquier medida sancionadora, la RFEF ha querido jugar su última carta y explicar su parte. Por una parte quieren dejar claro que no entienden algunas de las resoluciones del TAD, como en el caso de formar parte de la acusación particular en el caso Brody, mientras que por otra explican que no todo lo sucedido alrededor de la Federación se extiende a todos y cada uno de los trabajadores.

Aprovecha también para hacer "un llamamiento para proteger el valor del fútbol español y la honestidad de sus dirigentes y trabajadores, dado que la comisión gestora siempre ha actuado conforme a derecho y en ejercicio de sus competencias". Asimismo, inciden en la "situación de máxima interinidad" en la que la Federación se encuentra desde el pasado mes de septiembre, cuando su entonces secretario de Estado, Víctor Francos, "planteó hacer una sola convocatoria electoral".

"En este sentido, sobre la necesidad de hacer elecciones a presidente o doble elección a presidente y a Asamblea, se remitió una consulta al CSD el 20 de septiembre y se reiteró el 17 de octubre, sin respuesta alguna por parte de este organismo. Durante todo este tiempo, la RFEF estuvo a la espera de que el Gobierno aprobara la orden ministerial que permitía celebrarlas y que se ha retrasado durante meses siendo finalmente firmada por el actual presidente del CSD a finales de enero de este año", añaden.

Por último, concluyen que "en todo momento la RFEF ha actuado con máxima responsabilidad" tanto para cerrar la crisis abierta con el expresidente Luis Rubiales como durante la toma de decisiones a nivel deportivo y de gestión ordinaria "imprescindibles para el normal funcionamiento de la RFEF".

Despido de Andreu Camps

En este comunicado también se han hecho hincapié a otros temas como es el caso del despido de Andreu Camps. Para este tema quieren aclarar que la decisión no pasó por la gestora, por lo tanto "es una causa no atribuible a los miembros de la misma".

"El despido del ex secretario general, Andreu Camps, personal de alta dirección según estatutos de la RFEF, que ni si quiera ha sido impugnado por él mismo, fue una decisión avalada, precisamente, por el propio CSD", explican.

Renovación del seleccionador Luis de la Fuente

"Se trata de una decisión deportiva imprescindible para la Selección Española de fútbol. El contrato se extinguía el 30 de junio, por lo que ante la posibilidad de que el seleccionador careciera del mismo en medio de una Eurocopa, se aprobó ejercer una cláusula ya existente para prorrogarlo", informan.

CVC

Desde la Federación explican que esta causa "no era de interés de la institución y se comprobó que la retirada no provocaba perjuicio económico alguno a la misma" y añaden que "coincide en el tiempo también con otras retiradas de demandas y querellas presentadas en su momento por el ex presidente, Luis Rubiales, contra periodistas, columnistas, medios de comunicación y tertulianos e incluso su propia familia".

"La liquidación de ingresos por derechos audiovisuales que le correspondían a la RFEF quedó garantizada y posteriormente se comprobó que, de no haber tomado esta decisión, hubiera habido un perjuicio económico, tal y como se ha podido comprobar en la última sentencia recaída sobre el caso".

Concluyen por tanto que "ni es un juicio político, como indica el TAD, ni compromete a la futura Presidencia de la RFEF".

VAR

"Esta decisión no pasó por gestora, por lo que, además, es una causa no atribuible a los miembros de la misma. Se trata de un concurso público adjudicado provisionalmente. Si no se hubiera iniciado en tiempo y forma había riesgo de no contar con el VAR en las competiciones profesionales para la próxima temporada. Todo el concurso y sus fases están visibles en la página web. Transparencia absoluta por parte de la RFEF. Cabe recordar que la financiación del VAR corre a cargo de la Liga, por lo que en cualquier caso no puede nunca causar un perjuicio económico a la RFEF", explican.

Amenazan con tomar acciones legales

Tras exponer todos sus argumentos, la RFEF ha dejado caer en su comunicado una posible denuncia "en defensa de sus intereses, dada la falta de rigor, motivación jurídica del expediente disciplinario del TAD, así como la adopción de medidas cautelares consideradas injustas por los órganos que tengan que dirimirlas".

