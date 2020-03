La respuesta viral de Klopp al ser preguntado por el coronavirus: "¿Por qué a mí?"

Jürgen Klopp atraviesa por su peor momento desde que llegó al Liverpool. De los últimos cuatro partidos, tres han acabado en derrota para los 'reds'. Aunque va líder destacado de la Premier League, el Atlético de Madrid lleva ventaja en los octavos de final de la Champions League y el Chelsea acaba de eliminarles de la FA a Cup por 2-0.

Después del encuentro contra los 'blues', Klopp compareció ante los medios de comunicación en el que le preguntaron sobre el coronavirus. El técnico alemán respondió de manera airosa apuntando que deberían preguntar a los expertos en ese tema.

"Mira, lo que no me gusta en la vida es que para hablar de algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo. No es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta y no las personas sin conocimiento, como yo, que hablan de algo que no saben. Son las personas con conocimiento las que deberían decirle a la gente que haga esto o lo otro y si esto está bien o no. No entrenadores de fútbol. No entiendo de política, del coronavirus ¿Por qué a mí? Yo solo me pongo una gorra de béisbol y llevo un mal afeitado".