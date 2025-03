El recado de Brahim a Simeone tras su golazo: "¡Habla ahora!"

Brahim Díaz fue uno de los grandes nombres del primer 'Euroderbi'. El internacional con Marruecos aprovechó la titularidad que le brindó Carlo Ancelotti y marcó un auténtico golazo para darle la victoria al Real Madrid 2-1 ante el Atlético en la ida de octavos de la Champions League.

Corría el minuto 55 cuando firmó esta auténtica obra de arte después de regatear a Giménez dentro del área. El centrocampista lo festejó con la grada, lo que conllevó una cartulina amarilla, y después con su cuerpo técnico. Cuando regresó al césped junto a sus compañeros, Brahim miró a Diego Pablo Simeone para dedicarle un "¡habla ahora, hablas ayer, habla ahora!".

Las palabras de la discordia

Un recado que guarda una intrahistoria detrás. En la previa del partido, el entrenador del Atlético analizó las posibilidades del Real Madrid para suplir las bajas de Bellingham por sanción y de Ceballos por lesión: "Buscarán compensar, me imagino, con Camavinga esa posición junto a Modric y Tchouaméni. Existe también la posibilidad de Brahim, pero no lo creo porque obviamente hay un patrón que se repite y posiblemente jugarán de esta manera". Unas palabras que no debieron sentar bien a Brahim tras su 'dedicatoria' después de su golazo que daba ventaja a los blancos de cara a la vuelta en el Metropolitano.

El Cholo siguió analizando el once del Madrid en el Santiago Bernabéu una vez confirmada la presencia del malagueño: "Un paso más fuerte, un duelo uno contra uno muy bueno, un buen tiro. Delantero o centrocampista ofensivo en posiciones de ataque, con un control más posicional de Tchouaméni, con Valverde más centralizado al lateral. Parecido a lo que se hizo en el City con Bellingham, ahora con Brahim".

"Todavía no está terminado"

Brahim, por su parte, no quiso comentar qué le dijo al banquillo del Atlético de Madrid tras su gol. "Jugar aquí es algo increíble y único. Cuando vistes esta camiseta tienes que darlo todo. Hicimos un partido completo. El gol fue bueno y sirve para la victoria, pero todavía no está terminado", analizó en Movistar+.

"Todo sigue abierto. Es bueno que hemos ganado en nuestra casa un partido difícil. Queda la vuelta y hay que darlo todo de nuevo porque esto es la Champions y cualquier detalle marca la diferencia", abundó.

Un Brahim que destacó el poderío ofensivo del Real Madrid al asegurar que "en cualquier momento" la pueden liar. "Siempre hemos tenido equilibrio. Nos empataron y nos vinimos un poco abajo, pero empezamos bien en la segunda parte. En cualquier momento la podemos liar y lo hemos vuelto a demostrar. Y otra noche mágica en el Santiago Bernabéu", comentó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com