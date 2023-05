Real Madrid - Manchester City: Alineaciones probables de la ida de semifinales de la Champions League

Real Madrid y Manchester City se batirán en duelo este martes en la ida de semifinales de la Champions League en el Santiago Bernabéu. Son seguramente dos de los mejores equipos del planeta y solo uno puede pasar a la finalísima de la máxima competición europea.

Lo que ocurrió el año pasado sigue en el recuerdo de todos

El feudo blanco acogerá la primera batalla y el Etihad será testigo del ganador y el perdedor de una de las eliminatorias más interesantes de los últimos años. El equipo blanco se coronó el año pasado como campeón de la Champions League eliminando precisamente en las semifinales al equipo de Pep Guardiola por 6-5 en el global y tras una remontada histórica en la vuelta. Rodrygo anotó un doblete capital en el descuento para llevar el partido a la prórroga, dónde Benzema sentenció desde los 11 metros.

Todo apunta a que no sucederá lo mismo este año pero en el fútbol todo es posible y más si eres el Real Madrid en Europa. Los de Ancelotti han ganado tres títulos en la temporada (Supercopa de Europa, Mundial de Clubes y recientemente la Copa del Rey) pero están a 13 puntos del Barça en Liga y cayeron ante los culés en la final de la Supercopa de España.

El Madrid tiene armas pero ha sido irregular durante el año

El Madrid tiene armas de sobra para eliminar a cualquier equipo del mundo y es que por el camino ha pasado por encima de Liverpool (6-3) y Chelsea (4-0), dos grandes de Europa que llegaron en mal estado al duelo pero a los que golearles no es nada fácil. No obstante, los merengues no han sido regulares durante la temporada y Benzema no es el del año pasado. Además, Militao será baja para la ida.

El City arrasa por dónde pasa pero el Madrid es el Madrid

Mientras tanto, el Manchester City ha ganado 15 de los últimos 16 partidos y han recuperado el liderado de la Premier League (4 puntos por encima del Arsenal con 4 partidos por jugarse). Los citizens parecen imparables pero en los últimos años Madrid y City se han visto las caras en tres eliminatorias europeas con dos victorias para los españoles: en las semifinales de 2016 y 2022, y una para los ingleses en los octavos de final del año 2020.

Bajas de uno y otro equipo

Ahora bien, vamos a repasar cuales serán los posibles onces de Carlo Ancelotti y Pep Guardiola en el partido de ida de semifinales pero antes conozcamos las bajas. En el Madrid no estarán Dani Ceballos (lesión) ni Eder Militao por sanción, Ferland Mendy es duda. En el City solo hay dos ausencias, Benjamin Mendy al estar suspendido y Palmer por lesión, Aké es duda.

Posibles alineaciones de Real Madrid y Manchester City